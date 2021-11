https://cz.sputniknews.com/20211122/visegradska-skupina-se-sejde-kvuli-krizi-na-polsko-beloruske-hranici-16596629.html

Visegrádská skupina se sejde kvůli krizi na polsko-běloruské hranici

Visegrádská skupina se sejde kvůli krizi na polsko-běloruské hranici

Visegrádská skupina (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko) se sejde, aby projednala migrační krizi na polsko-běloruské hranici, sdělil polský vládní mluvčí Piotr... 22.11.2021, Sputnik Česká republika

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

bělorusko

polsko

uprchlíci

visegrádská skupina

mateusz morawiecki

v4

„Zítra je nová schůzka Visegrádské skupiny v Budapešti. Premiér požádal Visegrádskou skupinu, aby se sešla kvůli aktuální geopolitické situaci,“ řekl Müller v přenosu televize Polsat.Müller také sdělil, že polský premiér Mateusz Morawiecki bude tento týden pokračovat v cestě po Evropě za účelem příprav odražení „hrozby z Východu.“ V neděli již navštívil polský premiér Litvu, Lotyšsko a Estonsko.Připomeňme, že na hranici mezi Běloruskem a Polskem se v posledních týdnech shromáždilo několik tisíc migrantů, jež se chtějí dostat do zemí EU. Polská vláda posílila ochranu hranic, přesunuje k nim vojáky, a brání pokusům nelegálních migrantů proniknout na území Polska.Prezident RF Vladimir Putin předtím prohlásil, že Rusko nemá nic společného s migrační krizí na hranici mezi Běloruskem a Polskem.Litva, Lotyšsko a Polsko v poslední době informovaly o růstu počtu zadržených nelegálních přistěhovalců z blízkovýchodních a afrických zemí na hranici s Běloruskem. Obvinily Minsk z vytvoření migrační krize, ten ale všechna obvinění popírá. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko řekl, že Minsk nehodlá nadále zdržovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU, protože kvůli sankcím Západu na to nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou informovali o násilném vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Uzavření železničního přechoduPolsko zatím neschválilo rozhodnutí o uzavření železničního hraničního přechodu Kuźnica na hranici s Běloruskem, řekl v neděli polský vládní mluvčí Piotr Müller novinářům.Hraniční přechod Kuźnica byl zavřen před deseti dny z iniciativy polské strany kvůli migrační krizi. V jeho blízkosti se shromáždilo velké množství migrantů, kteří se pokoušeli útokem se dostat na polské území. Ve čtvrtek dalo Polsko Bělorusku ultimátum, že zavře hraniční přechod v Kuźnici, když se situace nezlepší do 21. listopadu.

