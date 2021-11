https://cz.sputniknews.com/20211122/zahada-stoleti-vyresena-tym-vysetrovatelu-rozlouskl-pripad-vraha-zodiaca-maji-nove-dukazy-16587438.html

Záhada století vyřešena! Tým vyšetřovatelů rozlouskl případ vraha Zodiaca. Mají nové důkazy

Skupina vyšetřovatelů odložených případů tvrdí, že vyřešila případ a objevila nové, přesvědčivé důkazy.Minulý měsíc skupina dobrovolníků, která se označuje jako The Case Breakers (rozlouskávači případů), členy které jsou FBI agenti v důchodu a další bývalí členové obranných složek, přišla s tím, že zná identitu Zodiaca. Měl jím být Gary Francis Poste. Skupina se přitom odvolává na nové důkazy. Skupina také tvrdila, že se jim povedlo rozluštit jednu ze zašifrovaných zpráv, kterou Zodiac odeslal policii a do novin. Tvrdili, že obsahuje anagram celého jména Posteho. Kromě toho poukazují na rýhy na čele svého podezřelého, které se přesně shodují s nákresem vraha, který má k dispozici policie.Policie však uvedla, že muž, kterého určila skupina dobrovolníků, se nenachází na seznamu podezřelých.Řešitelé odložených případů ale teď tvrdí, že mají nové důkazy. Jeden z členů skupiny Thomas J. Colbert dostal tip od člověka, který žil ve stejném městě jako veterán Gary Francis Poste. Ten tvrdil, že několik let před smrtí Poste rozdal arzenál svých zbraní lidem ze svého okolí. To by mohlo pomoci potvrdit, že Poste byl opravdu Zodiacem. Mnoho z těchto darů zůstalo v suterénech a skříních nedotčená. Ty teď poputují na analýzu do tří laboratoří na nezávislou analýzu.Zmiňme, že skupina nezávislých vyšetřovatelé vůbec nejsou žádní amatéři, jedná se o vyšetřovatele nebo vojáky, či policisty ve výslužbě.Sériový vrah přezdívaný Zodiac zavraždil podle jeho vlastních slov celkem 37 lidí v letech 1968 a 1969. Je znám tím, že po každé vraždě posílal do novin dopisy se šifrovanými poselstvími a zakrvácenými fragmenty oděvů svých obětí. V kryptogramech byla zašifrována informace o jeho osobě, policie ho ale nedokázala chytit. V roce 2007 byl v Hollywoodu natočen film Zodiac o příběhu tohoto vraha s Jakem Gyllenhaalem a Robertem Downeym Jr. v hlavních rolích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

