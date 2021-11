Povinné očkování a lockdown! Lékařská komora vyzývá politiky, aby zpřísnili

https://cz.sputniknews.com/20211122/zmeny-pro-drzitele-covid-pasu-u-lidi-ockovanych-dvema-davkami-by-mohli-mit-omezenou-platnost-16595853.html

ČLK požaduje, aby se u osob, které absolvovaly jen dvě dávky očkování, zkrát. Podle ní by se totiž měla třetívakcína podávatjiž po pěti měsících, přičemž zatím se podává po půl roce.zinfekčnost“ po prodělání nemoci.To však není vše. Změny chce komora i u aplikace posilujících dávek očkování. Podle ní by se totiž měla třetí vakcína podávat již po pěti měsících, přičemž zatím se podává po půl roce.Existovala by ale jedna výjimka, a to pro osoby, které covid-19 již prodělaly a mají za sebou dvě dávky, případně tři dávky vakcíny. U nich by se dle komory platnost potvrzení měnit neměla.Co se ještě očkování týče, ČLK je také pro „okamžité zavedení povinného očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách“. Zároveň prosazuje i legislativní změny, které by v co nejkratší době umožnily zavedení povinného očkování pro všechny dospělé osoby. Zmiňme, že od dnešního dne již v ČR na nařízení vlády platí, že se přestaly uznávat testy jakožto doklad bezinfekčnosti umožňující vstup na kulturní či sportovní akce. Neočkovaným lidem se tak zkomplikoval život.Jedno doporučení dané komory bylo adresováno i lékařům. Těm ČLK doporučuje, aby respektovali její doporučení a „neškodili pacientům šířením nepodložených pochybností o účinnosti a bezpečnosti očkování“.V neposlední řadě ale komora požaduje také lockdown.Její představenstvo ale dodalo, že lidé, kteří nemoc překonali a jsou řádně naočkováni, by neměli být omezováni. Dodejme, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes navrhne kabinetu vyhlášení nouzového stavu, aby bylo možné zvládat nápor v nemocnicích.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

