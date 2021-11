https://cz.sputniknews.com/20211123/bez-ohledu-na-nazor-evropy-odbornik-okomentoval-nove-sankce-usa-proti-projektu-nord-stream-2-16607540.html

„Bez ohledu na názor Evropy.“ Odborník okomentoval nové sankce USA proti projektu Nord Stream 2

Když Washington v době energetické krize zavádí sankce proti projektu Nord Stream 2, nebere ohled na názor Evropy. Myslí si to vědecký pracovník Střediska pro... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

MZV USA již dříve vyhlásilo nová omezující opatření vůči dvěma lodím a jedné společnosti spojené s Ruskem, které se účastní realizace projektu plynovodu Nord Stream 2.Odborník podotkl, že nehledě na jisté oteplení alespoň na úrovni dialogu mezi RF a USA, kdy se v Ženevě sešli prezidenti Vladimir Putin a Joe Biden, připravuje se další summit, probíhá výběrový dialog na jednotlivá témata, mj. o strategické stabilitě, zelené agendě a kybernetické bezpečnosti; politika sankcí nikam nezmizí.Když odborník komentoval skutečnost, že USA zavedly sankce v době energetické krize v Evropě, podotkl, že jednání Američanů ukazuje, že Washington nechce brát na nikoho ohled.„Ta logika je, zdálo by se, jasná – proč by měli ublížit vlastním partnerům, a to nejen hospodářským a politickým spojencům, ale i spojencům v bezpečnosti? USA se dívají spatra na své partnery – Evropa přece nikam neunikne, ať už budou rozhodnutí jakákoliv. Když mají USA nějaký cíl a snahu prosadit vlastní zájmy, musí Evropané jen mlčet a následovat americkou politiku,“ dodal odborník.Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu plynovodu o kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží RF přes Baltské moře do Německa. Proti tomuto projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina, která se obává, že přijde o tranzit. USA zavedly v prosinci sankce proti projektu Nord Stream 2 a požádaly, aby společnosti okamžitě zastavily pokládku potrubí.V Rusku ale nejednou vyzvali, k tomu, aby se o plynovodu Nord Stream 2 nemluvilo v kontextu jakékoli politizace, protože jde o komerční projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak i pro Evropskou unii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

