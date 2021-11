Braniborský premiér oznámil zavedení lockdownu pro lidi neočkované proti covidu-19

„Poselství je nakonec vždy stejné: koronavirus nebo očkování. Neměli bychom předpokládat, že budoucí mutace budou slabší nebo že nebudou vůbec. Budou ještě nakažlivější. Z 2P se stane v dlouhodobé perspektivě 1P a nejde o testované, ale o očkované, protože každý uzdravený se může po půl roce nakazit. Proto se domnívám, že bychom neměli schovávat hlavu do písku a opět to odkládat, měli bychom o tom diskutovat. Rakousko to dělá, my to musíme udělat také,“ řekl Söder během svého úterního projevu v bavorském zemském sněmu (parlamentu), který živě vysílala televizní stanice N24.