https://cz.sputniknews.com/20211123/ceska-armada-je-pripravena-k-okamzitemu-presunu-zeman-nabidl-polsku-vojenskou-pomoc-16611590.html

Česká armáda je připravena k okamžitému přesunu. Zeman nabídl Polsku vojenskou pomoc

Česká armáda je připravena k okamžitému přesunu. Zeman nabídl Polsku vojenskou pomoc

Český prezident Miloš Zeman nabídl Polsku vojenskou pomoc při obraně polsko-běloruské hranice. „Společně to zvládneme,“ napsal Zeman polskému prezidentovi... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-23T14:16+0100

2021-11-23T14:16+0100

2021-11-23T14:33+0100

česko

polsko

česká republika

miloš zeman

migrační krize

armáda čr

migrační krize v eu

polsko-běloruské vztahy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/16612358_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_f1abcc76b70151694d7357e03b24c390.jpg

Svému polskému protějšku Zeman píše, že pozorně sleduje situaci na polsko-běloruské hranici, která je podle něj „způsobena zlými úmysly těch, kteří pro svůj vlastní prospěch neváhají zneužít nepřízně osudu druhých“. Podle českého prezidenta se problém týká celé Evropské unie i Severoatlantické aliance.Český prezident dále v dopise, který byl zveřejněn v úterý, uvedl, že pokud Polsko projeví zájem a dojde ke splnění zákonných podmínek, česká armáda je připravena „vyslat k pomoci při obraně hranice Polské republiky své vojáky“.Svůj dopis Dudovi zakončil mottem, které se v Česku ujalo během epidemie koronaviru.MimoZemana o pomoci Polsku v úterý mluvil i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je Česko připraveno vyslat do Polska policisty a případně i vojáky. K vyslání vojáků je ale nutný souhlas obou komor parlamentu.Varšava shání podporu proti Moskvě a MinskuZa napjatou situaci na hranici mezi Běloruskem a Polskem může migrační krize. Tisíce uprchlíků z blízkovýchodních zemí se snaží z běloruského území dostat do EU. Kvůli situaci na polsko-běloruské hranici se má v úterý sejít i Visegrádská skupina v Budapešti.Polský vládní mluvčí Piotr Müller v úterý uvedl, že polský premiér Mateusz Morawiecki bude tento týden pokračovat v cestě po Evropě za účelem příprav odražení „hrozby z Východu“. V neděli již navštívil polský premiér Litvu, Lotyšsko a Estonsko.Připomeňme, že na hranici mezi Běloruskem a Polskem se v posledních týdnech shromáždilo několik tisíc migrantů, jež se chtějí dostat do zemí EU. Polská vláda posílila ochranu hranic, přesunuje k nim vojáky, a brání pokusům nelegálních migrantů proniknout na území Polska. Rusko svou odpovědnost za migrační krizi odmítá.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211122/mluvci-ruskeho-mzv-zacharovova-oznacila-situaci-na-polske-hranici-za-priklad-informacni-valky-16599723.html

polsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, česká republika, miloš zeman, migrační krize, armáda čr, migrační krize v eu, polsko-běloruské vztahy