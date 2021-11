https://cz.sputniknews.com/20211123/cinsti-vedci-tvrdi-ze-kava-ma-priznive-ucinky-na-prevenci-mrtvice-a-demence-16600130.html

Čínští vědci tvrdí, že káva má příznivé účinky na prevenci mrtvice a demence

Čínští vědci tvrdí, že káva má příznivé účinky na prevenci mrtvice a demence

Pití kávy nebo čaje snižuje riziko mrtvice a demence, uvedli čínští vědci z Tianjinské lékařské univerzity ve studii uveřejněné v časopise PLOS Medicine. 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Biologové identifikovali výhody kávy pro mozkové funkce. Studovali údaje 365 682 lidí. Odborníci vybírali ty, kteří se chtěli experimentu zúčastnit v letech 2006 až 2010, údaje dobrovolníků byly evidovány do roku 2020. Na začátku výzkumu Číňané popsali, jak často pijí kávu nebo čaj. Během 14 let se u 5 079 účastníků rozvinula demence a 10 053 postihla mrtvice.Po analýze shromážděných dat vědci dospěli k závěru: u lidí, kteří pijí dva až tři šálky kávy nebo tři až pět šálků čaje denně (nebo pijí celkem až šest šálků obou nápojů denně), je menší pravděpodobnost, že je postihne mrtvice nebo demence. Riziko mrtvice se snížilo o 32 procent a riziko demence o 28 procent.Výsledky byly výrazně horší u těch, kteří tyto nápoje nepili. „Střídmé pití kávy a čaje, samostatně nebo v kombinaci, bylo spojeno s nízkým rizikem mrtvice a demence,“ zdůraznili odborníci a dodali, že tyto nápoje mohou být použity k prevenci onemocnění.Již dříve výživová poradkyně Irina Lizunová uvedla, že káva by se měla pít ráno během jídla nebo po jídle a neměla by se používat jako náhrada oběda.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

