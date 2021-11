https://cz.sputniknews.com/20211123/cnn-usa-chteji-poslat-na-ukrajinu-vojenske-poradce-a-stingery-16606174.html

CNN: USA chtějí poslat na Ukrajinu vojenské poradce a Stingery

Spojené státy americké uvažují o možnosti poslat na Ukrajinu vojenské poradce a různé druhy zbraní, včetně přenosných protiletadlových raketových kompletů... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

„Bidenova administrativa projednává možnost poslat na Ukrajinu vojenské poradce a nové zařízení, včetně zbraní,“ oznámila televizní stanice.Jak se tvrdí, tyto kroky mají být reakcí na údajné posilování vojenského seskupení na hranici s Ukrajinou ze strany Ruské federace.Podle informovaných zdrojů televizní stanice projednání pomoci Ukrajině probíhá na pozadí obav zaznívajících z Kyjeva, které se týkají údajně připravovaného vpádu Ruska. To ale Moskva odmítá.„Podle informací zdrojů mohou být v balíku pomoci protitankové střely Javelin, a také minomety. Uvažuje se rovněž o systémech protivzdušné obrany, jako jsou střely Stinger,“ oznámila televizní stanice.Zároveň ale v Bílém domě podle informací CNN existuje i názor, podle něhož by mohlo Rusko hodnotit dodávky podobných zbraní jako eskalaci. Vojenští poradci mohou být přitom do regionu posláni, avšak „není jasné, jestli se dostanou na Ukrajinu“.Oficiální mluvčí Bílého domu Jen Psakiová odmítla tuto informaci komentovat.Kyjev a západní státy vyjadřují v poslední době znepokojení v souvislosti s údajným zesílením „agresivní aktivity“ ze strany Ruska u hranic Ukrajiny. V Moskvě ze své strany prohlašují, že Rusko přesunuje vojska v rámci hranic vlastního území a dle vlastního uvážení, a zdůrazňuje, že nikoho neohrožovalo ani neohrožuje.Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov dříve podotkl, že prohlášení Londýna a Washingtonu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu jí čelit, jsou směšná, a zároveň i nebezpečná. Zdůraznil rovněž, že se kyjevský režim pokouší vydávat za oběť ruské agrese, a přitom je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ochoten přistoupit na provokace.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

