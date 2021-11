https://cz.sputniknews.com/20211123/covid-19-stale-neni-na-ustupu-ministerstvo-zdravotnictvi-hlasi-rekordni-pondelni-prirustek-16606357.html

Covid-19 stále není na ústupu. Ministerstvo zdravotnictví hlásí rekordní pondělní přírůstek

Covid-19 stále není na ústupu. Ministerstvo zdravotnictví hlásí rekordní pondělní přírůstek

23.11.2021

Z údajů na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že laboratoře v pondělí provedly 94 146 testů, z toho 36 895 antigenních a 57 251 PCR. Za pondělí tak odhalily 14 408 nově nakažených. Na 100 tisíc obyvatel v Česku tedy připadá rekordních 1029 nově odhalených případů covidu za posledních sedm dní. Před týdnem to bylo o 290 případů méně.Spolu s narůstajícím počtem nakažených stoupá i počet hospitalizací lidí s prokázaným koronavirem. V pondělí jich bylo v nemocnicích 5434, z toho 764 v těžkém stavu. Za jeden týden se tak počet zvýšil o 732, řada nemocnic je nucena omezit plánované operace a rozšířit kapacitu lůžek pro covidové pacienty.Na stránkách se uvádí, že nejhorší epidemická situace je nadále na Moravě a ve Slezsku. V Olomouckém kraji připadá se za poslední týden hygienici zaznamenali 1422 nových případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel a ve Zlínském kraji 1299. Nižší incidenční číslo než 1000 má sedm krajů. Nejlépe je na tom Karlovarský kraj s 358 novými případy na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.Za hlavní nástroj v boji proti koronaviru je považováno očkování. Opakovaně k němu vyzývají odborníci i politici. Počet podaných očkovacích látek se v Česku pohybuje kolem 13 milionů. V pondělí zdravotníci aplikovali 43 571 dávek.Od začátku epidemie v loňském březnu se v Česku nakazily více než dva miliony lidí. Zemřelo 32 304 z nich, za pondělí s covidem zemřelo 51 lidí. V uplynulém týdnu dvakrát zemřelo přes 100 lidí za den. V pátek 19. listopadu přibylo do statistik 103 úmrtí a o den dříve 117. Jsou to nejvyšší hodnoty od přelomu první a druhé dubnové dekády.Kvůli zrychlujícímu tempu šíření epidemie vláda zpřísnila některá opatření, zejména vůči lidem, kteří nejsou proti covidu očkovaní. Od začátku týdne není negativní výsledek testů na covid-19 považovaný za dostatečný pro potřebný covidový certifikát.Kvůli zhoršující se epidemické situaci vláda v pondělí projednávala možné vyhlášení nouzového stavu. Ministerstvo zdravotnictví o něm uvažovalo kvůli přetížení několika krajských nemocnic. Jeho opětovné zavedení však vláda nakonec odložila.Předmětem pondělního jednání vlády nebyl pouze nouzový stav, ale také povinné očkování. Do konce týdne chce mít vláda jasno v tom, na koho by se tato povinnost vztahovala. Vakcinaci by měli povinně podstoupit zdravotníci, zaměstnanci sociálních služeb, policisté, hasiči a vojáci.

