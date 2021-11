https://cz.sputniknews.com/20211123/dcera-karla-gotta-se-tajne-provdala-koho-si-vzala-za-muze-16606548.html

Dcera Karla Gotta se tajně provdala. Koho si vzala za muže?

Dcera Karla Gotta se tajně provdala. Koho si vzala za muže?

Druhá nejstarší dcera zesnulého zpěváka Karla Gotta Lucie si za poslední rok prožila mnohé. Její manželství s kuchařem Janem Kovaříkem, s nímž má dva syny... 23.11.2021

Loňský podzim byl pro Lucii vcelku náročný. Po12 letech manželství, z něhož vzešli dva synové - Vojta (11) a Honza (9), se totiž rozhodla ukončit vztah se svým tehdejším manželem. Na jaře totiž potkala na internetu Lukáše, do kterého se bláznivě zamilovala a otce svých dětí opustila. Rozvod proběhl poměrně v klidu, jelikož se dohodli na všem, včetně péče o syny Vojtu. Lucčin (teď už bývalý) manžel se se vším smířil.Už v začátku Lucie avizovala, že to s Lukášem, se kterým si nejprve na internetu jen psala,myslí opravdu vážně. Hned po rozvodu se k ní přestěhoval. A letos v říjnu ho dokonce veřejně vzalana premiéru filmu Karel o jejím tatínkovi. Poprvé se tak bok po boku ukázali ve společnosti, a to dokonce v doprovodu synů.A svým slovům o vážnosti vztahu Lucie dostála. Druhá nejstarší dcera Gotta totiž v pátek 19. listopadu řekla „ano“ svému novému příteli Lukášovi. A rovnou si převzala i jeho příjmení Valčíková – na sociální síti si za svéjméno Lucie dala Waltz (valčík).Radostnou novinku však dcera českého slavíka komentovat nechtěla.Lucie by jistě v tento významný den měla ráda po svém boku také svého tatínka Karla Gotta. Osud tomu ale bohužel nepřál. Několikanásobný Zlatý slavík však byl přítomen alespoň na její první svatbě vroce 2008. A vpátek 19.11. mohl Lucii tatínka připomenout alespoňfakt, že se právě v den její svatbyudělovaly hudební ceny Český slavík.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

