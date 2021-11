Dietologové uvedli šest způsobů, jak si zlepšit zdraví s pomocí snídaně

https://cz.sputniknews.com/20211123/dietologove-uvedli-sest-zpusobu-jak-si-zlepsit-zdravi-s-pomoci-snidane-16598133.html

Američtí dietologové uvedli šest způsobů zlepšení zdraví s pomocí potravin posilujících zdraví a imunitu. Jejich rady zveřejnil portál Eat This, Not That! 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci mají za to, že snídaně má určitě obsahovat ovoce a zeleninu, čistou vodu, vitamín C, vajíčka, a potraviny bohaté na bílkoviny a vlákninu.Těm, kdo mají rádi po ránu kaši, dietoložka Alisia Galvinová poradila dát si do ní lesní plody nebo ovoce, a těm, kdo jsou zvyklí mít k snídani vajíčka, zeleninu. Například papriku. „Zásobí vás to vlákninou, která pozitivně působí na mikroflóru celého trávicího ústrojí,“ řekla lékařka.O závažnosti konzumace vlákniny ke snídani promluvila rovněž Loren Harrisová-Pinkusová. Podle jejího mínění je třeba ráno zkonzumovat asi 8 gramů čisté vlákniny. Toto množství obsahuje obyčejně šálek malin nebo ostružin. Lékařka připomněla, že zdravá střeva jsou jedním z nejdůležitějších prvků dobré imunity.Dietoložka Loren McLeodová má za to, že kromě tradičních ranních nápojů (čaje a kávy) je také dobré si dát pohárek vody. „Vaše tělo se ze dvou třetin skládá z vody, správný poměr tekutiny v organismu má velký význam pro imunitu. Tekutina také podporuje rozumové schopnosti, zdraví kloubů a pevnost buněčných stěn,“ tvrdí lékařka.Kate-Thomas Ayub radí k snídani pohárek džusu. Dietoložka přitom připomněla, že vitamín C obsažený v tomto nápoji sníží riziko srdečně-cévních chorob, posílí imunitu, a navíc obsahuje flavanoidy bojující s infekcemi horních cest dýchacích.Dietoložka Amelia Brownová připomíná, že pro ranní jídlo jsou užitečné potraviny bohaté na bílkoviny, fazole, vajíčka nebo maso. „ Potraviny bohaté na bílkoviny obsahují řadu aminokyselin potřebných pro zdravé fungování celého organismu. Bílkovina také pomáhá v boji s infekcemi, přispívá k rychlému uzdravení,“ řekla Brownová.O užitečnosti vajec ke snídani mluví také Emy Gorinová. Odbornice má za to, že je v nich důležitá nejen bílkovina, ale také vitamín D. „Vejce je jedním z mála potravinových zdrojů vitamínu D, který má mimořádný význam pro imunitu. Jedno velké vejce může obsahovat na 6 % denní normy vitamínu,“ poznamenala dietoložka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

