https://cz.sputniknews.com/20211123/hodni-hosi-z-wehrmachtu-reflex-vytasil-nacisticke-snimky-z-vychodni-fronty-a-pobouril-uzivatele-16616160.html

„Hodní hoši z wehrmachtu.“ Reflex vytasil nacistické snímky z východní fronty a pobouřil uživatele

„Hodní hoši z wehrmachtu.“ Reflex vytasil nacistické snímky z východní fronty a pobouřil uživatele

Joseph Goebbels by byl pyšný… Web časopisu Reflex zveřejnil „zvláštní“ fotografie z doby Velké vlastenecké války, které prezentují německé okupanty v Sovětském... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-23T21:06+0100

2021-11-23T21:06+0100

2021-11-23T21:06+0100

česko

rusko

propaganda

velká vlastenecká válka

dějiny

sovětský svaz

sssr

fotografie

reflex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/16615834_0:107:1212:789_1920x0_80_0_0_32b45079699c0a3e030a7394b1fad553.jpg

V časopise Reflex nejspíše studovali dějiny skutečně „jinak“. Na portálu bylo v pondělí zveřejněno sedmnáct fotografií, které zaznamenávají „idylu“ wehrmachtu na okupovaném území.Smějící se obyvatelé po boku německých okupantů jsou jakoby vystřiženi z ilustrací nacistické propagandy na okupovaném sovětském území, která měla podlomit odpor místních obyvatel a jejich podporu partyzánům i Rudé armádě. Vypálené sovětské vesnice v časopise Reflex zůstaly mimo záběr.Reakce uživatelůNicméně většinu uživatelů glorifikace Třetí říše a wehrmachtu nenechala chladnými. Šokovaní lidé zaplnili Facebook Reflexu svými komentáři.„Nechápu, co se mně kdo tímto článkem snaží sdělit.... O pravosti fotografií nemůže být pochyb, nicméně jejich ruští protagonisté velmi záhy zjistili, co je od nových návštěvníků čeká ... boj o vlastní existenci těmito fotkami právě začal...,“ napsal jeden z komentátorů.„Nevím kolik jich tam bylo těch hodných, když jen v Bělorusku vesnic typu jako u nás Lidic takhle bylo vyhlazeno přes tisícovku. To už si pak spočítá a obrázek udělá každý sám i bez tohoto divného článku v divném časopisu,“ napsal další.„Že by už Reflex najel na nový výklad dějepisu podle doporučení šéfa jisté naší organizace? A teď ještě pár pohádek o Protektorátu...,“ napsal jeden z komentátorů.„Bůh ví, jak ty fotky vznikly. I v Terezíně, kde to bylo pro židy hrozné, se natočilo propagandistické video, jak se tam mají židé skvěle,“ připomněl jeden z uživatelů propagandistický film Vůdce daroval Židům město z roku 1944.„Kolaboranti se našli všude a nemusíme chodit ani do SSSR, stačí fotky z Prahy z 15. 3. 1939, kolik Pražanů hezky hajlovalo, když přijížděli Němci,“ napsal komentátor.„Hodní hoši z wehrmachtu, předchůdci EU,“ ironizoval další.„Reflex … trochu reflexe by neuškodilo… co na to šéfredaktor? Příště budeme slavit okupaci a protektorát???“ stálo v jednom z komentářů.„Ono je důležité, co byli schopni tihle ‚usměvaví vojáci‘ udělat poté. Například vypálit vesnici apod. Nenechat se unášet na první dobrou,“ upozorňuje jeden z diskutujících.Stejné fotografie jako Reflex uveřejnil před třemi lety také slovenský portál PLUS 7 dní. Na Sputniku je čtenáři mohou porovnat s nacistickou propagandou na okupovaném území Sovětského svazu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

sovětský svaz

sssr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, propaganda, velká vlastenecká válka, dějiny, sovětský svaz, sssr, fotografie, reflex