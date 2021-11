https://cz.sputniknews.com/20211123/jde-stale-o-penize-a-o-moc-nova-vlada-dela-stejne-nesmysly-rika-brozova-o-pandemickych-narizenich-16610502.html

Jde stále o peníze a o moc. Nová vláda dělá stejné nesmysly, říká Brožová o pandemických nařízeních

Jde stále o peníze a o moc. Nová vláda dělá stejné nesmysly, říká Brožová o pandemických nařízeních

Koronavirus dál sužuje Českou republiku. Dotýká se nejen obyčejných lidí, ale také známých osobností, které se k pandemii obecně začínají vyjadřovat již na... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Brožová v nedávném rozhovoru pro server zivotvcesku.cz uvedla, že kdyby se vláda skutečně snažila, mohly by některé změny třeba i něco znamenat. Bohužel je dle ní ale situace opačná, a sice taková, žese v ČR opakují chyby a dělají se neuvážené kroky.Dodala také, že si myslí, že herci a zpěváci budou opět moci maximálně tak streamovat ze studií. Zaměřila se ale i na možnost lockdownu a nastínila, co by to znamenalo. Dle ní by totiž opět došlo na zrušení velkých hudebních akcí, festivalů i koncertů, odkládání natáčení nových filmů i seriálů. Znamenalo by to tedy opětovné omezení umělců ve všech směrech. To se Brožové nezamlouvá, protože si myslí, že by lidé byli ochuzeni i o kulturní složku svého života.Herečka se také pustila do vlády. Podle ní totiž kabinet nehledá nějaké účinné řešení, ale naopak zde kvůli jejím krokům dochází „k porcování medvěda“. Změna prý nepřišla ani s novou vládou.Dodává přitom, že ač byla stará opatření špatná, ta nová nejsou o nic lepší. Nová vláda se prý podle ní ale alespoň může tvářit tak, že za to všechno mohou její předchůdci.Kateřina BrožováBrožová je známá jakočeská herečka, zpěvačka a moderátorka. V minulosti byla Kateřina Brožová tváří pořadů televize Barrandov, kterou vlastní její bývalý partner Jaromír Soukup. Na TV Barrandov Brožová pracovala v různých projektech, ať už to byla talk show Exkluziv, seriál Stopy života nebo Doktorka Kellerová. Mimo jiné zpívá v muzikálech a věnovala se i dabingu.Z Barrandova herečka odešla ještě před rozvodem se Soukupem, a to z toho důvodu, že už jí přišla izolace svým způsobem neúnosná. „Zdálo se mi, že jsem tam už dlouho. Pět let v jedné televizi, kdy jsem neměla možnost pracovat jinde a na jiných formátech, podle mě stačilo. Chtěla jsem jít profesně dál,“ řekla dříve herečka v rozhovoru pro Ahaonline.cz.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

