Johnson označil Svět Prasátka Peppy za „své místo“. Britové jsou pobouřeni

Ministerský předseda Velké Británie Boris Johnson na schůzce s podnikateli zpřeházel své papíry a v konečném důsledku informoval přítomné o své návštěvě... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Když britský premiér pronášel svůj projev o stavu ekonomiky země, pokusil se najít potřebné dokumenty, a dlouho se mu to nedařilo. Aby nevznikla trapná pauza, sdělil Johnson byznysmenům své dojmy z návštěvy zábavního parku.„Líbilo se mi tam. Jsou tam bezpečné ulice a ticho. Klid a kázeň ve školách, dobrá infrastruktura,“ podotkl.Uživatelé webu však premiérovu snahu dostat se z trapné situace neocenili.„No jó, do Churchilla má daleko,“ napsal Al Testa.„Jste si jisti tím, že je to projev státníka? Zní to jako kecání lichváře,“ podotkl Under our Jurisdiction.„Velmi divný text,“ dodal FBCK01.Někteří komentátoři dospěli k závěru, že Svět Prasátka Peppy je tím nejlepším, co Velká Británie v poslední době vytvořila.V besedě s podnikateli premiér srovnal sám sebe s Mojžíšem, a to kvůli svým plánům pomoci byznysu v investování pro zabránění změně klimatu. Pokusil se kromě toho za pomoci napodobování zvuků přítomným vysvětlit, čím se liší hluk motoru Ferrari od Tesly.Johnsonův projev zkritizovali také poslanci konzervativci, kteří to označili za ostudu.Ve svém projevu na Valném shromáždění OSN britský premiér dne 22. září prohlásil, že země vyrábí tolik větrné energie, že by si měl vzít jméno Boreas na počest starořeckého boha severního větru, které je souzvučné jeho pravému jménu Boris.Průzkum Ipsos MORI ukázal, že se rating ministerského předsedy Velké Británie Borise Johnsona snížil na minimum od jeho nástupu k moci v roce 2019.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

