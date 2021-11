https://cz.sputniknews.com/20211123/lavrov-oznacil-americke-sankce-proti-nord-stream-2-za-nehorazne-16611215.html

Lavrov označil americké sankce proti Nord Stream 2 za nehorázné

Lavrov označil americké sankce proti Nord Stream 2 za nehorázné

Západ v čele se Spojenými státy uplatňuje sankce pod záminkou i bez ní, do nebe volajícím příkladem jsou restrikce vůči plynovodu Nord Stream 2, řekl ruský... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-23T15:09+0100

2021-11-23T15:09+0100

2021-11-23T15:09+0100

svět

rusko

sergej lavrov

sankce

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/13152365_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d580771b05b480d36add44a86703ebe0.jpg

„Je jasné, že pracujeme ve velmi složitých podmínkách a výzvy a rizika jsou mnohostranné. A znamením doby je již mnoho let využívání ze strany řady západních států, přesněji řečeno většiny západních států v čele s Američany politicky motivovaných jednostranných restrikcí, které jsou zaváděny jedna za druhou bez výběru, jak se říká, pod záminkou i bez ní. Samozřejmě, do nebe volajícím příkladem je to, co provádějí s Nord Stream 2,“ prohlásil Lavrov na fóru Mezinárodní agenda ruského podnikání: výzvy, rizika, strategie interakce se státem.Americká administrativa uvaluje sankce na dvě lodě a jednu společnost spojenou s Ruskem, které se účastní realizace projektu plynovodu Nord Stream 2, řekl již dříve americký ministr zahraničí Anthony Blinken.Projekt Nord Stream 2 zahrnuje výstavbu plynovodu o kapacitě 55 miliard metrů krychlových ročně z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují Spojené státy, které prosazují svůj zkapalněný zemní plyn do EU, a také Ukrajina, která se bojí ztráty tranzitu. USA uvalily sankce na Nord Stream 2 v prosinci a požadovaly, aby společnosti okamžitě zastavily pokládku plynovodu.Ruská federace opakovaně vyzývala, aby Nord Stream 2 nebyl žádným způsobem politizován, protože jde o komerční projekt, který je výhodný pro Rusko i Evropskou unii.Evropě byla předpovězena studená zima bez Nord Streamu 2Evropa může narazit na poruchy v zásobování elektrickou energií, bude-li zima chladná, píše francouzský list Le Monde s odvoláním na šéfa burzovní společnosti Trafigura Jeremyho Weira.Odborník spojil nebezpečí výpadků elektřiny s nedostatkem jiných druhů paliva: za nedostatku plynu začaly evropské země příliš aktivně spotřebovávat jiné druhy energie.Novináři Le Monde poznamenali, že pozastavení certifikace ruského plynovodu v tomto okamžiku může mít záporný vliv na situaci s palivem v Evropě.„Rozhodnutí Německa o pozastavení bylo učiněno v kritickém okamžiku, kdy se spojilo hned několik činitelů: zásoby jsou anomálně malé, v infrastruktuře dochází k haváriím, větry jsou příliš slabé na to, aby fungovaly větrné farmy, a v Německu a Velké Británii se zvýšila spotřeba metanu. A navíc zvýšená poptávka po zkapalněném zemním plynu v Asii přivedla k růstu cen v Evropě,“ napsal autor příspěvku Jean-Michel Bezat.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, sergej lavrov, sankce, nord stream 2