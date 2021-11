https://cz.sputniknews.com/20211123/maji-se-venovat-plotne-ne-fotbalu-pribramsti-fotbaliste-vyvolali-rozruch-ozvaly-se-i-fotbalistky-16608481.html

Mají se věnovat plotně, ne fotbalu. Příbramští fotbalisté vyvolali rozruch. Ozvaly se i fotbalistky

Mají se věnovat plotně, ne fotbalu. Příbramští fotbalisté vyvolali rozruch. Ozvaly se i fotbalistky

Na sociálních sítích FK Příbram se objevilo video natočené v rámci videorubriky Anketa v kabině, kde příbramští fotbalisté prozradili, co si ve skutečnosti... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Existují různé názory na ženský fotbal, zvlášť ve srovnání s tím mužským. Mnozí totiž tvrdí, že mužský fotbal je působivější kvůli vyšším rychlostem a komplikovanější taktice. V poslední době se však ženský fotbal čím dál víc dostává do pozornosti. V roce 2018 byla například zřízena prestižní cena Zlatý míč pro ženy, která je udělována francouzským sportovním magazínem France Football.Včera se však zjistilo, že dokonce i někteří fotbalisté stále tvrdě zastávají konzervativní postoj vůči fotbalu v podání žen. Konkrétně šlo o některé sportovce z Prvního fotbalového klubu Příbram, a.s., který v současné době soutěží ve 2. české fotbalové lize, kde se pohybuje v dolní části tabulky. Na videu, které bylo zveřejněno na sociálních sítích samotného příbramského klubu, se několik fotbalistů přiznalo, že ženský fotbal buď nesledují, anebo si myslí, že by ženy fotbal vůbec neměly hrát. Zástupci klubu později dané video raději smazali, ale k dispozici ho již mají česká média.Řada dalších hráčů ovšem měla tolerantnější názor vůči tomu, aby se ženy profesionálně zabývaly sportem, konkrétně fotbalem. Nic špatného na tom nevidí například Daniel Procházka, který uvedl, že má na to pozitivní pohled. Avšak ani Procházka si neodpustil nejednoznačný vtip vůči fotbalistkám.Asi nejvíce kontroverzní či dokonce skandální výrok vyšel z úst útočníka Tomáše Dočekala, který si myslí, že by se místo sportu holky měly spíš trávit čas v kuchyni.Kritika veřejnostiZdaleka ne všichni názory některých příbramských fotbalistů sdíleli, spíš naopak. Byli to právě oni a další zástupci středočeského klubu, kdo těchto slov, respektive zveřejnění tohoto videa, nejvíc litovali. Mezi těmi, kdo se důrazně ohradili proti sexistické povaze komentářů fotbalistů z Příbrami, byl bývalý místopředseda Evropského parlamentu a někdejší evropský komisař za Česko Pavel Telička. Ten mimo jiné naznačil, že některé fotbalistky jsou daleko úspěšnější než příbramští sportovci.„Smutná anketa se smutným výsledkem a ještě smutnějšími reakcemi lidí v průzkumu iDNES.cz. Ale jinak Dočekala z Příbrami ve druhé lize nesleduji, zato Andreu Staškovou v Juve na dálku ano. Vlastně jeho neznám, ji ano,“ píše bývalý český diplomat.Sarkastický komentář vůči příbramským fotbalistům zanechal i český novinář Filip Horký.Marketingový ředitel klubu ledního hokeje Motor České Budějovice Tomáš Kučera z jednání jednotlivých českých sportovců také moc nadšen nebyl a označil to za ostudu.Pár slov řekla i česká fotbalistka Kateřina Bužková. Ta zveřejnila tweet, v němž zjevně odkazuje na kontroverzní slova příbramského fotbalisty o plotně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

