Matovič odhalil lež Čaputové, tvrdí Blaha. Kvůli vám umřeli lidé, odstupte, vyzval prezidentku

Matovič odhalil lež Čaputové, tvrdí Blaha. Kvůli vám umřeli lidé, odstupte, vyzval prezidentku

Poslanec NR SR Ľuboš Blaha na svém facebookovém účtu detailně vysvětlil, proč šéf hnutí OĽaNO a současný ministr financí Igor Matovič svými včerejšími... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Komentáře bývalého slovenského premiéra Igora Matoviče po včerejší koaliční radě, která přecházela dnešnímu jednání kabinetu ministrů, odhalily řadu zajímavostí, myslí si opoziční poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha. Podle Blahy je hlavním bodem především kritika vlastních koaličních partnerů ve vládě v souvislosti s neúspěchem při přípravě na třetí vlnu pandemie v republice, ale výtkám se nevyhnula ani prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová.Podle Blahy tak Matovič v podstatě přímo naznačil, že Čaputová lhala veřejnosti ohledně míry připravenosti Slovenska na další výzvu spojenou s koronavirem. Kritice ze strany předsedy OĽaNO byl podrobeni i ministr hospodářství Igor Sulík, stejně jako ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Branislav Gröhling. Oba dva jsou členy strany Svoboda a Solidarita.Současná situace se velmi podobá tomu, co Slovensko zažilo před rokem, podotýká Blaha. Slovenská republika je totiž znovu jednou z nejhorších zemí, co se týče covidové statistiky. Navíc vláda řeší interní spory, ministr zdravotnictví nezvládá svou práci, Matovič kope do Sulíka a prezidentka lže, zatímco běžní občané přichází o své životy a svobodu.Čaputová mluví o lockdownuSlovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes přiznala, že Slovensko prohrává boj s pandemií covidu-19 a že lockdown je jedinou možností, která se nabízí.„To, co jsem dnes viděla v Ružinovské nemocnici, bylo tragické a hrozné. Jak je možné, že zdravotníci, kteří lidi zachraňují, čelí výhrůžkám. Někdy mám pocit, že tuto zemi neznám,“ uvedla.Co se týče počtu nově nakažených lidí na milion obyvatel, je Slovensko podle Čaputové v boji s covidem-19 nejhorší na světě. Prezidentka dále prohlásila, že neví, co mají obyvatelé ještě slyšet a vidět, aby změnili svůj přístup. Připustila, že totální lockdown může být nefér vůči zodpovědným občanům a naočkovaným lidem, jiné řešení však podle ní není. Na lockdownu se ale podle ní shodují všichni odborníci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

