NI: Putin znovu připomněl NATO „červené čáry“

Západní experti spojili výroky Vladimira Putina o ignorování nutnosti dodržovat „červené linie“ ze strany zemí NATO s rostoucím napětím v Donbasu, píše Mark... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Mnozí jsou přitom přesvědčeni, že Moskva svým jednáním pouze vyžaduje respekt k vlastním zájmům národní bezpečnosti, jak uvádí autor článku. Michael Kofman, ředitel výzkumného programu pro oblast Ruska v Centru vojenské námořní analýzy a vědecký pracovník Kennanova institutu ve Washingtonu, je přesvědčen, že Kreml se snaží zničit vztahy Ukrajiny se Západem a mezi nimi „se může něco stát během nejbližších měsíců“, protože ruské vojenské jednotky nadále zůstávají u jižních hranic.George Beebe, viceprezident a ředitel výzkumu v Centru národních zájmů, nesouhlasí. Moskva podle něj ve vztazích s Kyjevem zvažuje pouze diplomatické nástroje vlivu.Episkopos také zjistil názor ruského specialisty Dmitrije Suslova, zástupce ředitele Centra pro komplexní evropská a mezinárodní studia a přednášejícího na Vysoké škole ekonomické. Kreml je podle jeho názoru hluboce nespokojen s tím, že Západ je ochoten vyhovět přání Volodymyra Zelenského revidovat minské dohody nebo dokonce „sabotovat“ jejich realizaci. Expert se domnívá, že Moskva pohlíží na vojenskou spolupráci mezi Západem a Kyjevem jako na pokus přivést „Ukrajinu do NATO zadními vrátky“.V Rusku se však stále více obávají, že by Zelenského administrativa mohla jednostranně rozhodnout o rozmístění aliančních základen a další vojenské infrastruktury, a tím na sebe prakticky vzít faktickou roli člena organizace, aniž by do ní formálně vstoupila.Zahraniční média v poslední době začala často uveřejňovat zprávy o tom, že Moskva stahuje vojáky k rusko-ukrajinské hranici. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov opakovaně prohlásil, že země přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat. Ruská vláda také opakovaně zdůrazňovala, že konflikt na Ukrajině je vnitropolitický a Rusko do něj nezasahuje.Přitom samotné USA a jejich spojenci v NATO v poslední době výrazně zvýšili vojenskou aktivitu v Černém moři. Vladimir Putin na rozšířeném zasedání předsednictva ministerstva zahraničí 18. listopadu řekl, že strategické bombardéry aliance létají 20 kilometrů od ruských hranic, překračují přijatelné limity, ačkoli Moskva neustále připomíná „červené linie“.

