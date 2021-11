https://cz.sputniknews.com/20211123/nouzovy-stav-ani-po-dvou-letech-si-neprostudovali-zakon-beduje-sandor-16615876.html

Nouzový stav? Ani po dvou letech si neprostudovali zákon, běduje Šándor

Pokud je situace opravdu tak vážná, proč hejtmani nevyhlásí stav nebezpečí, diví se generál v záloze Andor Šándor. Znamená to, že stále neznají legislativu?.. 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby reagoval na současnou poptávku v některých krajích po tom, aby vláda vyhlásila nouzový stav. Příčinou mají být přeplněné nemocnice. Andora Šándora však zaráží, proč hejtmani dotčených krajů nevyhlásí stav nebezpečí. Zákon jim to totiž umožňuje.Stav nebezpečí v souladu s § 3 odst. 1 krizového zákona vyhlašuje hejtman, „jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury“.Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah. Stav nebezpečí lze vyhlásit nejvýše na 30 dní a jeho eventuální prodloužení musí odsouhlasit vláda.Podle § 14 odst. 4 je hejtman za stavu nebezpečí mimo jiné oprávněn nařídit pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace či „přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému, podílejících se na plnění krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury“.Ze zákona, není-li možné odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, vyhlašuje vláda z vlastního podnětu či na návrh hejtmana kraje (nebo pražského primátora) nouzový stav. V případě vyhlášení nouzového stavu může vláda nařízením zavést regulační opatření v hospodářské oblasti.V diskuzi u Šándora na Facebooku jeden z uživatelů vyslovil domněnku, že za snahu o vyhlášení nouzového stavu může politikaření ze strany nastupující vládní koalice.Připomeňme, že jedním z hlavních stoupenců vyhlášení nouzového stavu na území celé České republiky byl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).Nouzový stav se odkládáO nutnosti vyhlášení nouzového stavu hovořila v pondělí hlavní hygienička Pavla Svrčinová i mluvčí ministerstva zdravotnictví. Motivovali to nedostatkem personálu v nemocnicích. Proti tomu se postavili ministr školství Robert Plaga (za ANO) i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), podle kterého by stačilo, aby hejtmani vyhlásili stav nebezpečí.Na úterním zasedání hejtmanů se zástupci vlády došlo ke shodě, že kvůli současné epidemiologické situaci pro nouzový stav zatím není důvod. Vyslovili se ale za úpravu pandemického zákona, aby umožňoval na území postižených krajů aktivovat nutná opatření.Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) již avizoval, že je hlavní město připraveno moravským krajům pomoci s převozem pacientů.Premiér Andrej Babiš uvedl, že pokud by se situace změnila a hejtmani nouzový stav žádali, vláda je připravena zasednout.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

