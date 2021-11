https://cz.sputniknews.com/20211123/nova-utocna-vozidla-pro-vysadkare-na-co-cesku-bude-prepadovy-pluk-16605470.html

Nová útočná vozidla pro výsadkáře. Na co Česku bude přepadový pluk?

Proč mají čeští výsadkáři dostat k dispozici lehká útočná auta? Prý je to na úkor brigády sestávající z tanků a bojových vozidel pěchoty, jež vzniká… Když se k akvizici připočte logistika, opět jde o závratné částky v desítkách milionů…Radovan Vích: Ze strany velení armády jde o mylný krok. Je třeba začít uvažovat zcela jinak. Armáda má úplně jiné priority a zcela jiné úkoly.Nevzpomínám si, že bychom na výboru pro obranu projednávali nákup těchto lehkých útočných vozidel… Jen si pamatuji, že jsem vznesl dotaz – byly tam totiž 3 podobné zakázky –, chtěl jsem slyšet, o co vlastně jde a proč to není v Přehledu o strategických, koncepčních a významných projektech. Bylo mi řečeno, že se to teprve bude projednávat na kolegiu ministra, následně ve výboru pro obranu. Od té doby proběhly volby, je už nová Poslanecká sněmovna, ta ještě neustavila ani výbor pro obranu, natož jeho předsedu... Říkám za sebe: pro mě je tato informace velmi nepříjemná. Jsem přesvědčen o tom, že současná armáda musí řešit úplně jiné problémy než nákup předražených lehkých útočných vozidel pro výsadkáře či pro 601. skupinu speciálních sil.My dlouhodobě kritizujeme bezpečnostní a obrannou strategii České republiky. Koncepci daných dokumentů přijaly předcházející vlády. Jsou průběžně „oprašovány a měněny“. Gestorem pro zpracování Bezpečnostní strategie není ministerstvo obrany ani ministerstvo vnitra, nýbrž ministerstvo zahraničních věcí. Tolik na úvod. Z toho vychází Obranná koncepce ČR, Plán obrany a Koncepce výstavby armády České republiky. Ano, armáda dlouhodobě stárne. Ale uvažovaný nákup neřeší tuto naši Achillovu patu. Je to krok, který je přinejmenším nehospodárný. Je to hlavně důsledek „práce“ předcházejících vlád, které jsme tu měli od roku 2004.Armáda má menší a menší prostředky, dává se jí stále méně, neprobíhá průběžná modernizace. To je dlouhodobý problém bez efektivního řešení na horizontu. Evidentně AČR chybí 100 mld. korun. I kdyby dostala AČR takovouto dotaci, momentálně by to neuměla asi smysluplně pojmout, viz nápad s nákupem lehkých útočných vozidel pro výsadkáře.Měl jsem možnost jako místopředseda výboru pro obranu několikrát číst Zprávu o zajištění obrany; není veřejná. Co mohu říci je to, že je zapotřebí pamatovat na podstatné problémy, které jsou tam popsány. V tomto smyslu je třeba modernizovat 7. mechanizovanou brigádu, jakož i PVO země. Musíme koupit pásová vozidla pěchoty, trvejme na požadavku obojživelnosti; došlé nabídky nevyhovují zadaným kritériím. Tím říkám, že tu máme různou techniku za hranicí životnosti, která je pro nás opravdu důležitá. Výběrová řízení na modernizaci techniky AČR měla být vypsána už dávno, nejpozději kolem roku 2012. Máme o 10 let více a v těchto věcech vůbec rozhodnuto není. Exministr Martin Stropnický armádu předával „v mašličkách“. Reálně chybí technika a lehká bojová vozidla pro výsadkáře? To je v našich podmínkách dost mimo mísu.Zajímavé je, že o státní zakázce nerozhodl ani další bývalý ministr resortu obrany pan Lubomír Metnar. Hlavní slabinou plánování jsou dlouhodobé akvizice: armáda (AČR) má získávat techniku, která se nejlépe hodí pro obranu teritoria našeho státu. To v žádném případě nejsou lehká útočná (obrněná) vozidla. Na co by výsadkový pluk v hranicích republiky s nimi útočil?Měli jsme již v minulosti takováto vozidla?Zda jsme někdy dříve používali přímou analogii toho (o čem je řeč), co by se mělo pro AČR nově pořídit – o tom nemám informace. Výsadkový pluk je jednotka, která se v koncepci výstavby Armády České republiky objevila s nástupem do funkce armádního generála Aleše Opaty; současné velení armády tuto považuje za prioritu. Já jsem tam takováto vozidla nikdy neviděl. Ano, dosluhují nám různá vozidla, ale ČR přece nemá útočné ambice. Tím by mělo být řečeno vše podstatné.Pane plukovníku, děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

