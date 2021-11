https://cz.sputniknews.com/20211123/poslusnej-safr-vyvoj-babisova-vztahu-s-jeho-byvalym-pritelem-dostal-novy-zvrat-16617323.html

„Poslušnej Šafr“: Vývoj Babišova vztahu s jeho bývalým „přítelem“ dostal nový zvrat

Šéfredaktor portálu FORUM 24 Pavel Šafr trvá na tom, že právě novináři jeho redakce byli první, kdo respektoval důstojnost premiérova syna Andreje Babiše... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Před časem Babiš mladší zveřejnil na své sociální síti důkaz, že ho někdejší přítel a člověk, který ho fakticky živil, zablokoval na svém Twitteru. Tento skutek si nenechal premiérův syn líbit a Šafrovi ukázal prostředníček. Své sprosté gesto zdokumentoval fotografií, kterou patřičně zveřejnil.O zvláštním chování Babiše mladšího a jeho rozbitých vztazích se spoluzakladatelem TOP 09 Mirkem Topolánkem a řeporyjským starostou Pavlem Novotným (ODS) se začali zajímat dokonce i liberálně naladění novináři.V Deníku N vyšel článek, který jasně naznačoval, že Babiše mladšího Šafr a další zneužili v předvolebním boji proti premiéru Andreji Babišovi (ANO). Šafr tyto spekulace rezolutně odmítl. Jak se ukázalo, juniora následně kontaktoval přes sociální síť. Komunikaci zveřejnil sám Babiš mladší. Ovšem značně upravenou.„Dobrý den, Andreji. Měl bych pro Vás nabídku,“ napsal Šafr Babišovi v chatu. Další větu Babiš zamazal a zanechal pouze poslední slovo „přátelství“ s otazníkem. Není tak jasné, s jakým dotazem se na něj šéfredaktor obracel. Lze pouze spekulovat, že se jednalo o nabídku obnovit dřívější vztah. „Je mi moc líto…,“ stálo v další větě, kterou opět Babiš zamazal.Premiérův syn Šafrovi, kterého označil na snímku za manipulanta, na to lakonicky odpovídá: „Jste mě zablokoval“. Na což Šafr reaguje: „Odblokuji.“ Snímek komunikace nadepsal Babiš slovy „Poslušnej Šafr“.A skutečně Babiš následně zveřejňuje video, které dokazuje, že je pro něj Šafrův profil opět přístupný. Radost ale nejspíš nemá.V dalších příspěvcích se hanlivě vymezil vůči Česku. „Jste mi doj*bali život,“ odpověděl premiérův syn na dotaz, proč se „s*re do Čech“.Připomeňme, že po volbách do Poslanecké sněmovny se Babiš mladší vrátil do Švýcarska.V zářijovém rozhovoru Babiš mladší také zmiňoval finanční problémy, po příjezdu do ČR získal prostředky od novináře Pavla Šafra, se kterým se měli domluvit na vzniku knihy. Šafr se neomezil pouze zálohou za knihu, ale Babišovi mladšímu také poskytl „výhodné bydlení“.Šafrova média osud Babiše mladšího před volbami velmi aktivně mapovala, nyní to však podle Deníku N vypadá, že se Babiš mladší se Šafrem rozešel ve zlém.Babiš mladší se ve zlém rovněž rozešel i s Džamilou Stehlíkovou, která mu před volbami vypracovala posudek, podle něhož byl psychicky v pořádku. Předseda vlády naopak tvrdí, že jeho syn trpí psychickými poruchami.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

