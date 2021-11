https://cz.sputniknews.com/20211123/povinne-ockovani-pro-policii-odejde-nam-10-tisic-lidi-obava-se-policejni-sef-svejdar-16614783.html

Povinné očkování pro policii? Odejde nám 10 tisíc lidí, obává se policejní šéf Švejdar

Vzhledem k tomu, jakým směrem se aktuálně ubírá koronavirová pandemie v ČR, začala vláda přemýšlet o povinném očkování pro určitou skupinu lidí. Mezi nimi jsou... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Dnes jsme informovali o tom, že vládní rada pro zdravotní rizika podpořila návrh, aby se povinně očkovali proti covidu-19 lidé ve věku nad 60 let. Oznámil to premiér v demisi Andrej Babiš. Povinné očkování by se ale kromě seniorů mohlo týkat i zdravotníků či pracovníků integrovaného záchranného systému a osob pracujících v sociálních službách. Tato povinnost by případně mohla vstoupit v platnost od února příštího roku. Věc se má ale zatím tak, že ji bude muset projednat ještě meziresortní komise. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch se přitom nechal slyšet, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva.Na toto téma se dnes vyslovil také policejní šéf Jan Švejdar. Ten na svém twitterovém účtu varoval před tímto krokem, jelikož si myslí, že by policie v jeho důsledku mohla přijít až o 10 tisíc lidí, kteří se odmítají nechat očkovat.Kromě toho Švejdar poznamenal, že minimálně první dávku očkování má za sebou zatím téměř 82 procent policistů a občanských zaměstnanců policie. Podle něj jde sice oskvělý výsledek, ale i tak má obavy.Koronavirus v ČeskuPřipomeňme, že poslední aktualizovaná čísla ministerstva zdravotnictví nejsou vůbec pozitivní. Ze statistik totiž vyplývá, že za včerejší den v Česku přibylo 14 480 nových případů nákazy koronavirem, což jenejvíce v prvním pracovním dni od začátku epidemie. V nemocnicích je aktuálně 5 434 lidí s pozitivním testem na covid-19, nejvíc od letošního 12. dubna.Laboratoře v pondělí provedly 94 146 testů, z toho 36 895 antigenních a 57 251 PCR. Na 100 tisíc obyvatel v Česku tedy připadá rekordních 1029 nově odhalených případů covidu za posledních sedm dní. Před týdnem to bylo o 290 případů méně.Spolu s narůstajícím počtem nakažených stoupá i počet hospitalizací lidí s prokázaným koronavirem. V pondělí jich bylo v nemocnicích 5434, z toho 764 v těžkém stavu. Za jeden týden se tak počet zvýšil o 732, řada nemocnic je nucena omezit plánované operace a rozšířit kapacitu lůžek pro covidové pacienty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

