Povinné očkovanie? Vláda nemá odvahu prijímať nepopulárne opatrenia. Názor

Celý stredoeurópsky priestor dnes rieši problém, čo s treťou vlnou pandémie Covidu-19. Riešenia sú rôzne - od tvrdého lockdownu, ktorý zavádza na tri týždne... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Práve túto tézu spomenul vo vysielaní verejnoprávnych médií aj premiér Eduard Heger. Treba však zdôrazniť, že tomuto jeho vyjadreniu treba dať len takú váhu, akú ono naozaj má. Premiér Heger je skôr hovorcom vlády ako reálnym premiérom a o skutočne zásadných veciach rozhoduje koaličná rada a o niečo menej závažných veciach predseda najsilnejšej koaličnej strany OĽANO Igor Matovič. Aj preto toto jeho vyjadrenie môžeme hodnotiť len ako osobný názor občana Hegera.Poďme však k dilemám, ktoré stoja pred koalíciou. Na jednej strane opozíciu kvári extrémna nedôveryhodnosť, čo potom logicky rezultuje do minimálnej ochoty politicky riskovať a prinášať ťažké, ale nepopulárne opatrenia. Ak by totiž súčasná koalícia zaviedla tvrdý lockdown pre všetkých, teda zaočkovaných aj nezaočkovaných, prudko by poklesla ochota dať sa zaočkovať. Naopak, ak aj naďalej bude platiť systém očkovaní – prekonaní (OP), čo znamená, že lockdown sa tejto skupiny nebude týkať, šíreniu nákazy sa nepodarí zabrániť. Ukazuje sa, že polovičaté riešenia nefungujú. Rakúska vláda, dokázala prijať veľmi nepopulárne opatrenia a, samozrejme, bude za to niesť plnú politickú zodpovednosť. Na niečo také však nie je pripravená tá slovenská.Na druhej strane pred vládou okrem lockdownu stojí ešte aj otázka povinného očkovania, či už plošného, čo je naozaj ťažko politicky realizovateľné, alebo aspoň pre vybrané skupiny, teda zdravotníkov alebo pracovníkov domovov sociálnych služieb (DSS.) Aj tu sa však ukazuje problém. Ak by dnes vláda vylúčila nie nepodstatnú časť zdravotníkov zo systému, tak už aj tak do krajnosti preťažený systém okamžite skolabuje. Ukazuje sa, že to, čo si môže dovoliť vláda v Taliansku či Francúzsku, si nemôže, alebo nechce dovoliť tá slovenská.Vláda má tak problém. Občania jej nedôverujú a ona nemá odvahu prijímať nepopulárne opatrenia. Nedávno sa o tejto dileme freudovsky preriekol vládny expert matematik Richard Kollár, ktorý nedostatočnú činnosť vlády obhajuje skutočnosťou, že takéto opatrenia by mohli viesť k pádu vlády a nová garnitúra by bola pre spoločnosť väčším nebezpečím než nezvládnutá pandémia.O ďalšom postupe pri zvládaní pandémie sa v súčasnosti rozhoduje na úrovni koaličných špičiek. Nech sa však rozhodnú akokoľvek, je jasné, že poprú hlavné vakcinačné heslo: Vakcína je sloboda. Toto heslo stratilo akúkoľvek dôveryhodnosť, v podstate rovnako ako celá koalícia a to je veľmi zlý východiskový bod pre ako-tak úspešné zvládanie tretej vlny pandémie, ktorej sila prekvapila hlavné tých, ktorí ešte v lete sebavedomo vyhlasovali, že sú na ňu dokonale pripravení.

