„Prezidentský” proslov! Janeček všechny nás zneužil, prohlásila Jandová

„Prezidentský” proslov! Janeček všechny nás zneužil, prohlásila Jandová

„Postavil se tam jako Spasitel. Jako megaloman a blázen. A jako kandidát na prezidenta, kterým by chtěl být. A to vše pod kabátkem hudebních cen,“ takovou kritiku spustila Jandová na Janečka ve svém příspěvku na sociálních sítích.Ve svém emotivním textu popsala, jak se na letošní předávání cen těšila, jak se na ceremonii připravovala, přičemž ale podle svých slov netušila, že Janeček „si Slavíka koupil, aby se v živém přenosu sám zpropagoval“.A tím prý dal i Slavíkovi smrtelnou ránu.Přiznala také, že je jí nepříjemné, že u toho byla.Na konci příspěvku zmínila zpěváka Tomáše Kluse, který dříve také proti „zneužití“ ankety Janečkem vystoupil.Jak na příspěvek Jandové reagovali na Instagramu?Několik celebrit vyjádřilo Jandové podporu. Svá „srdíčka“ daly zpěvačky Dara Rolins, Monika Bagárová a modelka Daniela Peštová. Již zmiňovaný Tomáš Klus poděkoval kolegyni za odvahu.Jandová získala souhlas i většiny komentujících, kteří označili vystoupení Janečka za nevkusné, a dokonce ho porovnali s nejslavnějšími tyrany a darebáky, skutečnými a fiktivními.„Pán Janeček se opil dvojíma prachama a uměle se pasoval do role vůdce hlučné reptající menšiny. Voldemort taky agitoval,“ odkazovala uživatelka na hlavního soupeře Harryho Pottera.„Pěkně napsané, souhlasím. Nikdy mi pan Janeček nevadil, po zhlédnutí Slavíka mě velmi zklamal,“ poznamenala další komentátorka.„Úplně to zkazilo atmosféru a podstatu toho večera. Vždyť tam se má oslavovat hudba a lidi, co hudbu tvoří… Naprosto zbytečný výstup,“ uvedla jiná žena.„Pan Janeček je opravdu nemocný člověk a díky za každý takový příspěvek, aby lidi neuvěřili dalšímu diktátorovi pod maskou toho, že on peníze již má a chce jen dobro pro ostatní,“ dodala další.Zmiňme, že mnozí fanoušci chválili nejen vyjádření zpěvačky, ale také její šaty, v nichž se na předávání cen objevila. Měla na sobě róbu se třpytkami od návrhářky Petry Balvínové.V komentářích však zazněly i jiné názory. Ne všechny se týkaly obsahu Janečkova projevu, ale spíše samotného faktu jeho vystoupení. Podle mnohých měl právo na slovo, protože tuto akci sponzoroval.„Mně osobně vyjádření pana Janečka nevadilo. Řekl, co měl na srdci ve vysílacím čase, který si koupil. Jeho volba. Komu se to nelíbilo, mohl přepnout na jiný kanál… “ napsala jedna z komentujících.„Nemyslím si, že by to bylo zneužití umělců. Večer byl fajn, moderátoři výborní. A to, že vyjádřil svůj názor, je přeci jeho volba. Jako miliardář a majitel licence si to mohl dovolit. Svůj ‚jediný správný’ názor nám každý den podsouvá ČT ve zprávách a seznam.cz na internetu. A někdo se proti tomu někdy postavil a řešil to?“ ptá se další uživatel.„Každý může mít svůj názor a když má možnost ho říct i veřejně… Média taky patří soukromým osobám a také to podle toho vypadá… Jestli s tím někdo souhlasí nebo ne, je každého věc… Já jsem se bavila…“ dodala jiná žena.„Řekl svůj názor, jestli je špatný nebo ne, ukáže čas. Vy umělci s rouškami jen před kamerou, jste potvrdili, že si také děláte, co chcete,“ reagovali další v komentářích.„A proč většina sedících v sále panu Janečkovi během i po proslovu tleskala?“ ptal další uživatel.„Cítíte se zneužiti jako umělci, proč vlastně? Věděli jste, kdo je sponzor. Máme se především my ostatní cítit zneužití státem, protože nás omezuje na svobodě a bude to dělat i našim dětem. Pana Janečka nemusím, styl, jakým to řekl, mi nesedl, ale jsem hrdá na to, že to řekl. Covid nás prostě ponižuje všechny,“ prohlásila jedna z komentujících.Český slavíkV letošní hudební anketě Český slavík v kategorii zpěvaček zvítězila Ewa Farna. Na druhém místě se umístila Lucie Bílá. Bronzového slavíka si odnesla Eva Burešová, která si ho navíc převzala od své lásky Přemka Forejta.Mezi dalšími oceněnými byl v kategorii zpěváků Marek Ztracený, který se stal absolutním vítězem letošního ročníku ankety. Mezi kapelami vyhrála skupina Mirai. V letošním roce v anketě hlasovalo téměř 210 tisíc lidí, kteří udělili více než 1,6 milionů hlasů.Nová podoba ankety vznikla na podnět miliardáře a matematika Karla Janečka, který přišel s novou metodou hlasovacího systému.Miliardář Janeček si brousí zuby na HradNa konci září server Lidovky.cz s odkazem na dva informované zdroje uvedl, že český miliardář Karel Janeček zvažuje, že vstoupí do politiky a bude chtít prosadit prezidentskou volbu vlastním systémem.Během prezentace nového směřování hudební soutěže Český slavík dotyčný zmínil, že by se toto hlasování mohlo použít i v prezidentských volbách, které se mají konat za dva roky.Nyní, jak tvrdí Lidovky.cz, se sám chce stát jedním z kandidátů, který voliče dokáže spojit.

