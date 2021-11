První kraj jde do „lockdownu.“ Omezíme společenský život na 14 dní, oznámil zlínský hejtman

https://cz.sputniknews.com/20211123/prvni-kraj-jde-do-lockdownu-omezime-spolecensky-zivot-na-14-dni-oznamil-zlinsky-hejtman-16612002.html

Zlínský hejtman Radim Holiš v úterý oznámil, že v jeho kraji bude muset být minimálně na 2 týdny omezen společenský život. 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Ve Zlínském kraji budou zakázány akce nad 100 lidí, řekl hejtman. Opatření by na základě legislativních možností měli vyhlásit hygienici. Připraveno by mělo být v pátek, aby mohlo od pondělí platit. Toto opatření by mělo pomoci nemocnicím, které jsou kvůli počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 na hranici svých možností. Zákaz akcí nad sto lidí by se týkal venkovních akcí i akcí konaných uvnitř. O věci dnes jednala epidemiologická komise kraje, podle hejtmana se řešilo, jaké jsou zákonné možnosti.Ředitelé nemocnic Zlínského kraje hejtmanova slova o špatné situaci potvrdili a vyzývají obyvatele k dodržování opatření, neboť již nyní byli nuceni omezovat péči.Bohužel špatná situace se netýká pouze Zlínského kraje, ale i dalších krajů na Moravě a ve Slezsku.Situace v nemocnicích Jihomoravského kraje je rovněž velmi složitá a napjatá, proto hejtman Jan Grolich požaduje, aby vláda a hygienické stanice zavedly přísnější opatření v souvislosti se šířením nákazy covidu-19 a rychle přibývajícím počtem nemocných. Obává se, že v opačném případě se situace v nemocnicích může stát nezvladatelnou.Na jižní Moravě se nachází v nemocnicích více než 900 pacientů nakažených covidem-19, z nichž více než 130 leží na jednotkách intenzivní péče, což je více než třetina celkové kapacity JIP v kraji.Hejtmani se zatím nedohodli s vládou na vyhlášení nouzového stavu, ale někteří to vzhledem k vážné situaci považují za vhodné.Na ministerstvu vnitra v pondělí uvedli, že kraje mají nejdříve zvážit vyhlášení stavu nebezpečí na svém území, a pokud by to nestačilo, mohou požádat kabinet o nouzový stav.Hejtman Grolich na to zareagoval slovy: „Je to systém krizového řízení, ale na jiné události. Lokální. Krajům by pouze umožnil dávat pracovní příkazy, a to není důvod pro jeho vyhlášení.“Martin Kuba, který je zároveň hejtmanem Jihočeského kraje a předsedou Asociace krajů ČR, prohlásil, že podle názoru hejtmanů by měl být pandemický zákon upraven tak, aby umožňoval aktivovat nutná opatření na území jednotlivých krajů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

