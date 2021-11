https://cz.sputniknews.com/20211123/radek-vondracek-a-tomio-okamura-opet-neuspeli-pri-volbe-mistopredsedy-snemovny-16615167.html

Radek Vondráček a Tomio Okamura opět neuspěli při volbě místopředsedy Sněmovny

Radek Vondráček a Tomio Okamura opět neuspěli při volbě místopředsedy Sněmovny

Bývalý předseda Poslanecké sněmovny a kandidát za hnutí ANO Radek Vondráček a šéf SPD Tomio Okamura nezískali dostatečný počet hlasů pro zvolení do funkce... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-23T17:41+0100

2021-11-23T17:41+0100

2021-11-23T18:04+0100

česko

tomio okamura

poslanecká sněmovna

radek vondráček

volba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/16448506_0:30:1417:827_1920x0_80_0_0_789ff0b91532bb9445464e38336d77f7.jpg

Obě politická hnutí nominovala na funkci místopředsedy dolní komory parlamentu stejné kandidáty jako na předchozím zasedání Poslanecké sněmovny. Avšak ani tentokrát předseda SPD Tomio Okamura a někdejší předseda Sněmovny Radek Vondráček úspěch neslavili. Získali dokonce méně hlasů než minule, v prvním kole, kde bylo odevzdáno jenom 88 hlasovacích lístků ze 185, Vondráček získal 65 hlasů, Okamura měl podporu ze strany 18 poslanců. Nezměnilo se to zásadním způsobem ani ve druhém kole, kde Radek Vondráček dostal 66 hlasů z odevzdaných 86 lístků a Okamuru volilo jen 18 zákonodárců.Tento vývoj předvídali zástupci pětikoalice, kteří se jednoznačně vymezili proti oběma kandidátům. Na Vondráčkovi vadí členům politických stran, které tvoří vznikající koaliční vládu, jeho kontroverzní návštěva prezidenta Miloše Zemana, která nebyla předem dohodnuta s lékaři. Byl také podroben kritice i za některé kroky v čele Sněmovny, například za to, že si dovolil zpívat a hrát na kytaru na předsednickém pultu během jednoho z večírků v jednacím sále Sněmovny. Co se týče předsedy SPD Tomia Okamury, tak se vedení koalice Spolu a PirSTANu nelíbí nápad, že by se funkce ve vedení Sněmovny ujal zástupce strany, kterou označují za extremistickou.Hodnocení Vondráčka ze strany AdamovéPřed pár dny své komplexní stanovisko vůči práci Radka Vondráčka jako šéfa Sněmovny sdělila jeho nástupkyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Česká politička uznala, že Vondráček zvládal svou práci dobře.Pekarová Adamová však znovu připomněla některé kontroverze, k nimž došlo během působení Vondráčka v čele Poslanecké sněmovny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tomio okamura, poslanecká sněmovna, radek vondráček, volba