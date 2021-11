Rusko nehodlá na nikoho útočit, prohlásili v Kremlu

https://cz.sputniknews.com/20211123/rusko-nehodla-na-nikoho-utocit-prohlasili-v-kremlu-16611037.html

Rusko nehodlá na nikoho útočit, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Šéf hlavní výzvědné správy ukrajinského ministerstva obrany Kirill Budanov v rozhovoru pro The Military Times dříve prohlásil, že Moskva prý chystá útok na Ukrajinu. Agentura Bloomberg ze své strany s odvoláním na vlastní zdroje oznámila, že se americká rozvědka domnívá, že Rusko plánuje vpád třemi směry – z území Krymu, z kontinentální hranice a přes Bělorusko. Uvedla rovněž, že Rusko prý povolalo „desetitisíce“ záložníků, a to „v rozsahu bezprecedentním pro postsovětskou dobu“.Podotkl, že americká a ukrajinská média tvrdí, že Rusko chystá útok na Ukrajinu, a že ruská strana tvrdí, že Kyjev plánuje agresivní akce proti Donbasu, proti samozvaným republikám (LLR a DLR), a to je „nuance, kterou je třeba chápat a správně vykládat“.Prezidentův mluvčí dodal, že nejlepší zárukou bezpečnosti v situaci s ukrajinským konfliktem je plnění tzv. minských dohod. Absenci pokroku v jejich realizaci označil za podstatný trigger, který vede ke zvýšení napětí v Evropě vcelku.Hlavní mluvčí Kremlu podotkl, že vyslání vojenských poradců a zbraní ze západních zemí do Kyjeva také komplikuje situaci.„Jsme hluboce znepokojeni provokačními akcemi ze strany ukrajinských ozbrojených sil na kontaktní linii a přípravou na eventuální silové řešení, na pokus o silové řešení problému Donbasu,“ řekl v závěru Peskov.Připomněl také, že samozvané republiky až dosud situaci nijak neprovokovaly.Kyjev a západní státy vyjadřují v poslední době znepokojení v souvislosti s údajným zesílením „agresivní aktivity“ ze strany Ruska u hranic Ukrajiny. V Moskvě ze své strany prohlašují, že Rusko přesunuje vojska v hranicích vlastního území a dle vlastního uvážení, a že nikoho neohrožovalo a neohrožuje.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

