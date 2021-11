https://cz.sputniknews.com/20211123/tragedie-v-bulharsku-na-tamni-dalnici-havaroval-autobus-nehoda-si-vyzadala-jiz-46-obeti-16605763.html

Tragédie v Bulharsku: Na tamní dálnici havaroval autobus. Nehoda si vyžádala již 46 obětí

Tragédie v Bulharsku: Na tamní dálnici havaroval autobus. Nehoda si vyžádala již 46 obětí

Počet obětí velké nehody autobusu, který začal hořet na dálnici v Bulharsku, se zvýšil na 46. Informovalo o tom tamní ministerstvo vnitra. Jak k nehodě došlo?.. 23.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-23T07:20+0100

2021-11-23T07:20+0100

2021-11-23T07:38+0100

svět

bulharsko

nehoda

autobusy

tragédie

dopravní nehoda

dálnice

oběť

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/16605948_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6839a340ed3d9deb2a0102edee8c427.jpg

K tragické nehodě mělo dojít asi ve 2.00 hod místního času u obce Bosnek v Pernické oblasti na západě země. Podle dopravní expertky se mělo jednat o dálniční úsek, který je problematický. Celé léto se zde totiž opravovaly díry na vozovce.Kolik lidí bylo na palubě autobusu, zatím není přesně známo. Podle zpráv médií se ale hovoří o 52 nebo 53 lidech.Tisková agentura BTA uvádí, že lidé cestovali z Turecka do Severní Makedonie, což částečně potvrzuje turecká televize NTV. Podle televizní stanice NOVA byly všechny oběti občany Severní Makedonie. Premiér severomakedonské vlády Zoran Zajev se nechal slyšet, že co nejdříve přijede na místo dopravní nehody. Stejně tak tam zamíří i ministři zahraničí a zdravotnictví, Bujar Osmani a Venko Filipče. Zajev již vyjádřil lítost nad neštěstím a soustrast pozůstalým s tím, že jej o nehodě informoval úřadující bulharský premiér Stefan Janev.Připomeňme, že média původně psala o 45 obětech této tragédie, přičemž z toho se mělo jednat o 12 dětí. Počet se však ještě změnil.V současné chvíli na místě zasahují bulharští policisté, hasiči a lékaři. Všichni přeživší byli převezeni s popáleninami do nemocnice a jejich stav je stabilizovaný. Mělo by se jednat o dvě ženy a pět mužů. Řidič nehodu nepřežil.Bulharské úřady zatím zvažují tři důvody, kvůli kterým k incidentu mohlo dojít: spící řidič, mokrá vozovka nebo technická závada. Stejně tak mohl podle jedné z verzí požár vypuknout ještě před nehodou.K věci se již vyslovil Václav Černohorský, který pracuje jako zpravodaj ČT v Turecku. I podle něj jsou zatím příčiny nehody nejasné.Podle Černohorského měl ale autobus začal hořet až po nárazu do svodidel. Spekuluje se také, že důvodem, proč si nehoda vyžádala tolik životů, je to, že se po nárazu zřejmě nějakým způsobem autobus dostal do pozice, ve které z něj nebylo možné utéci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bulharsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulharsko, nehoda, autobusy, tragédie, dopravní nehoda, dálnice, oběť