Úřady SRN prohlásily, že neočkovaní Němci buď zemřou, anebo se do konce zimy vyléčí

Naprostá většina Němců se buď musí nechat naočkovat proti koronaviru, nemoc prodělat nebo zemřít do konce zimy. S tímto prohlášením vystoupil ministr... 23.11.2021

„Do konce této zimy budou pravděpodobně skoro všichni v Německu buď očkovaní, vyléčení nebo mrtví,“ řekl dotyčný.Spahn rovněž zdůraznil, že v Německu vznikla v mnoha nemocnicích „velmi, velmi složitá situace“.V Německu je v posledních týdnech zaznamenávána největší nemocnost covidem-19 za celou dobu pandemie. Podle prezidenta Institutu Roberta Kocha Lothara Wielera je nyní v zemi přes 500 tisíc aktivních případů koronaviru. „Celé Německo je velkým regionem epidemie. To je celonárodní mimořádná situace,“ zdůraznil.Dříve bylo oznámeno, že přes 70 % obyvatel Německa je pro povinnou vakcinaci proti koronaviru. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který uspořádala společnost Civey pro magazín Der Spiegel.Přitom všechny věkové skupiny toto opatření převážně podporují: nejaktivněji vystupují pro povinné očkování občané starší 65 let (87 %), nejmenší podporu má toto opatření ve věkové skupině 18 až 29 let (53 %).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

