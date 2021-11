Vědci upozornili na kombinaci oblíbených doplňků stravy, která zvyšuje riziko rakoviny u mužů

https://cz.sputniknews.com/20211123/vedci-upozornili-na-kombinaci-oblibenych-doplnku-stravy-ktera-zvysuje-riziko-rakoviny-u-muzu-16602026.html

Nekontrolovaný příjem vitamínů a doplňků může vést k nepříjemným následkům. Vědci zjistili, že předávkování jedním z oblíbených vitamínů ohrožuje muže... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Po přečtení o příznacích nedostatku některých vitamínů si je sami sobě často naordinujeme, aniž bychom si ověřili, zda jich máme skutečně nedostatek. Začalo se mluvit o užitečnosti vitamínu D při covidu-19 a jeho prodej v lékárnách okamžitě vzrostl.Dlouhou dobu se věřilo, že doplňky stravy jsou neškodné, ale není to tak úplně pravda. Mnoho vědců a lékařů se domnívá, že některé z nich mohou způsobit nepředvídatelné následky.Existují doplňky stravy, jejichž předávkování zvyšuje riziko rakoviny. Zjistili to vědci z Onkologického výzkumného centra Freda Hutchinsona v Seattlu. Jejich výzkum se týkal takového minerálu, jako je selen, píše britský list Express s odkazem na studii Journal of the National Cancer Institute.Experimentu se zúčastnilo více než 35 tisíc mužů. Vědci se chystali identifikovat potenciální přínosy doplňků výživy k prevenci rakoviny. Pokusy musely být náhle zastaveny, protože odborníci zjistili, že některé doplňky rakovinu spíše vyvolávají, než aby před ní chránily.Vědci zjistili, že například oblíbený doplněk selen neškodí těm, kteří mají skutečně nedostatek minerálu. Ale u mužů s původně vysokou hladinou selenu v těle se zvýšilo riziko vzniku rakoviny o 91 procent. Vědci také zjistili, že doplňky s vitamínem E mohou zhoršovat situaci, pokud se užívají společně se selenem.„Tyto doplňky stravy jsou populární, zejména vitamín E, ale zatím žádná významná studie neprokázala, že mohou zabránit vážným chronickým onemocněním,“ řekl spoluautor výzkumu Dr. Alan Crystal. „Muži užívající tyto doplňky by je měli přestat brát. Selen ani vitamín E neposkytují žádné známé výhody, ale mohou způsobit vážná zdravotní rizika.“Dr. Crystal vyjádřil názor, že veřejnost je výrobci potravinových doplňků často klamána, pokud výrobce tvrdí, že doplňky výživy jsou pouze prospěšné.„Z výzkumu víme, že některé doplňky stravy zvyšují riziko rakoviny, pokud jsou užívány nadměrně,“ vysvětlil vědec.Selen, který zlepšuje imunitní systém a zpomaluje proces stárnutí organismu, lze získat z potravin. Chobotnice, krevetky a krabi jsou bohaté na selen. V mořských rybách, včetně sledě, je hodně selenu. Dobrým zdrojem selenu jsou vnitřnosti – játra, ledvinky, srdce.Vitamin E se nachází mimo jiné v arašídech, slunečnicových semíncích, mandlích a dýni.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

