Vládní rada podpořila návrh o zavedení povinného očkování pro seniory a vybrané profese

Vládní rada pro zdravotní rizika podpořila návrh, aby se povinně očkovali proti covidu-19 lidé ve věku nad 60 let. Oznámil to premiér v demisi Andrej Babiš... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

Babiš doplnil, že ministerstvo zdravotnictví nejpozději během úterý rozhodne také o povinném očkování pro některé profese. Povinné očkování by se tak kromě seniorů mohlo týkat zdravotníků či pracovníků integrovaného záchranného systému a osob pracujících v sociálních službách.Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) k tomu řekl, že debatu o povinném očkování některých profesí by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva. Podle Vojtěcha se uvažuje o zdravotnících a sociálních pracovnících, Babiš hovořil i o dalších státních zaměstnancích, jako jsou vojáci, policisté nebo hasiči.Datum povinného očkování by bylo od února příštího roku. Již od prosince by se měl zkrátit interval pro podání posilujících dávek, a to na pět měsíců. Nyní je lhůta půlroční.Naopak zavedení lockdownu nemá podle Babiše podporu. Stejně tak není na stole vyhlášení nouzového stavu, o němž v úterý zástupci vlády jednali s hejtmany.Zmiňme, že proti nařízení očkování jako povinného se dříve stavěli zástupci současné i budoucí vládní koalice.

