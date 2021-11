https://cz.sputniknews.com/20211123/zemrela-herecka-marie-versini-filmova-sestra-vinnetoua-16606508.html

Zemřela herečka Marie Versini, filmová sestra Vinnetoua

Zemřela herečka Marie Versini, filmová sestra Vinnetoua

Zemřela francouzská herečka Marie Versini, známá především z filmových mayovek jako sestra apačského náčelníka Vinnetoua Nšo-či. Bylo jí 81 let.

Versini, která se narodila na Korsice, zemřela podle německých médií ve čtvrtek v západofrancouzském Guingampu. Do tohoto francouzského města v regionu Bretaně se Versiniová přestěhovala přede dvěma lety z Paříže. Učinila tak poté, co si v bytě přivodila vážné zranění hlavy a utrpěla několik zlomenin.Versini byla úspěšnou herečkou, která se objevila poprvé ve filmu již ve svých dvaceti letech. Zahrála si mimo jiné například ve snímcích jako A Tale of Two Cities či Pařížské blues. Její největší životní role ale byla ve filmu Vinnetou, kde ztvárnila Vinnetouovu sestru Nšo-či, jež chovala náklonnost k jeho věrnému druhovi Old Shatterhandovi. Zde se objevila po boku dvou známých tváří - svého krajana Pierra Briceho a Němce Lexe Barkera. Následně hrála i v dalších „indiánských” filmech, které byly natočeny na námět knih Karla Maye.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

