https://cz.sputniknews.com/20211123/zlinsky-primar-o-situaci-v-nemocnich-velka-cast-pacientu-zemre-pocet-nemocnych-rychle-roste-16613226.html

Zlínský primář o situaci v nemocních: Velká část pacientů zemře. Počet nemocných rychle roste

To, že covid-19 v Česku postupuje bleskovým tempem, je bohužel smutný fakt. S tímto negativním trendem ale nerostou jen čísla nově nakažených, ale i lidí... 23.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-23T16:12+0100

Koronavirus se dál šíří a jednotky intenzivní péče ve Zlínském kraji se začínají nebezpečně plnit. Zatím je stav takový, že se ještě naštěstí nedostaly k hranicím kapacit. Má to však smutný důvod, a sice, že značná část pacientů zemře, uvedl Gabrhelík.Podle jeho slov je ve Zlínském kraji nyní na standardních odděleních hospitalizováno kolem 350 až 370 pacientů.Dodal také, že část pacientů je propuštěna, zatímco jiní jsou přeloženi na JIP. Na jednotkách intenzivní péče tak v kraji aktuálně leží kolem 50 až 60 pacientů. Uvádí se však, že nápor na JIP má zhruba čtrnáctidenní zpoždění za standardními pokoji.Všem také klade na srdce, že i když se může na první pohled zdát, že se nejedná o vysoké počty, chod nemocnice to dle něj rozhodně zásadně ovlivňuje.Vzhledem k vývoji situace apeluje na veřejnost také ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek. Ten vzkazuje lidem, že není čas na sobectví.Důsledkem toho je pak nápor v nemocnicích. „My zdravotníci se na to všechno díváme a všechna ta tíha pak leží u nás v nemocnicích. Tak nám proboha pomozte. Protože se může stát, že někdo z vašich příbuzných, kteří trpí jinou nemocí, se k nám nedostane. Nebudeme mít kapacitu nebo personál,“ uzavřel téma dotyčný.Lockdown a Zlínský krajDnes jsme navíc informovali o tom, že zlínský hejtman Radim Holiš oznámil, že v jeho kraji bude muset být minimálně na dva týdny omezen společenský život. Ve Zlínském kraji tak budou zakázány akce nad 100 lidí, a to jak uvnitř, tak venku. Opatření by na základě legislativních možností měli vyhlásit hygienici a zřejmě začne platit již od pondělí platit. Primárně by mělo pomoci nemocnicím, které jsou kvůli počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 na hranici svých možností.V souvislosti s napjatou epidemiologickou situací tak ředitelé nemocnic Zlínského kraje apelují na veřejnost a prosí ji, aby dodržovala koronavirová opatření.Bohužel špatná situace se netýká pouze Zlínského kraje, ale i dalších krajů na Moravě a ve Slezsku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211123/potrebujeme-lockdown-boj-s-pandemii-prohravame-prohlasila-caputova-16608636.html

zlínský kraj

