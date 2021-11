https://cz.sputniknews.com/20211124/bravo-feministky-zeny-si-nemohou-najit-chlapa-ani-na-sex-sociolog-hampl-vytahl-pikantni-tema-16620005.html

Bravo, feministky! Ženy si nemohou najít chlapa ani na sex! Sociolog Hampl vytáhl pikantní téma

Bravo, feministky! Ženy si nemohou najít chlapa ani na sex! Sociolog Hampl vytáhl pikantní téma

Sociolog Petr Hampl se ve svém facebookovém příspěvku zaobírá dalším dopadem feministických nálad ve společnosti. Jak podotýká Hampl, ten dopad se nyní dotýká... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Autor článku na portálu MEAWW se pokusil zanalyzovat poslední tendence spojené s romantickými vztahy mezi muži a ženami, konkrétně řeší problém spojený s nedostatkem osob mužského pohlaví ve vzdělávacích a dalších zařízeních a jeho dopad na přístup samotných mužů ke vztahům vůči ženám. Jak píše autor, tato skutečnost bezprostředně ovlivňuje chování mužů, kteří se již moc nesnaží vynakládat podstatná úsilí k tomu, aby se zalíbili ženám, spíš naopak – jsou to často právě ženy, které se potýkají s potížemi při pokusech najít si slušného muže. Vztahuje se to přitom i na situace, když si žena hledá chlapa na jednorázový sex.Autor se ve zmíněném článku také zmiňuje o zvýšení sexuální agresivity a obtěžování ve společnosti, což na první pohled není logické vzhledem k výše uvedeným skutečnostem. Český sociolog Petr Hampl však nabízí své vysvětlení těchto změn. Ve svém příspěvku na Facebooku Hampl totiž tvrdí, že kromě nevyrovnaného počtu mužů a žen ve společnosti je důležitým faktorem také dopad posílení feministických trendů, v jehož důsledku se část mužů začala víc obávat možných následků projevu aktivity vůči opačnému pohlaví.Výsledkem je, že hodně pohledných žen si nedokáže najít chlapa, zdůraznil Hampl a dodal, že se tento problém nyní týká převážně žen starších třiceti let s vysokoškolským vzděláním.Obvinění vůči MaradoněNa konci září jsme informovali o tom, že Kubánka Mavis Alvarezová obvinila bývalého argentinského fotbalového reprezentanta Diega Maradonu, že ji svedl.Sedmatřicetiletá Alvarez řekla, že s fotbalistou měli tři roky vztah, který začal, když jí bylo pouhých 16 let. Dodala, že Argentinec ji naučil užívat kokain, a proto se dlouhodobě léčila ze závislosti na drogách. Maradona ji navíc přinutil zvětšit prsa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

