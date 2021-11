https://cz.sputniknews.com/20211124/chceme-suverenni-evropu-prohlasil-budouci-nemecky-kancler-16628957.html

Chceme suverénní Evropu, prohlásil budoucí německý kancléř

Chceme suverénní Evropu, prohlásil budoucí německý kancléř

Kandidát na funkci kancléře Spolkové republiky Německo Olaf Scholz během prezentace programu budoucí vlády sociálních demokratů, zelených a svobodných označil... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

„Suverénní Evropa je klíčem k naší zahraniční politice. Jako hospodářsky nejsilnější a nejlidnatější země v srdci Evropy musíme pracovat na dosažení tohoto cíle, propagovat a podporovat suverénní Evropu. Přátelství s Francií, partnerství se Spojenými státy a ochrana míru a prosperity ve světě jsou pilíře naší zahraniční politiky,“ prohlásil Scholz během středeční prezentace programu budoucí vlády.Nová německá vláda oznámila svou připravenost k dialogu s RuskemNová německá vláda je připravena ke konstruktivnímu dialogu s Ruskem a uvádí, že vztahy Berlína s Moskvou jsou „hluboké a mnohostranné“, píše se v textu koaliční smlouvy, který cituje Business Insider.Zároveň se podotýká, že koalice bude vycházet ze společné politiky EU.Nová německá vláda navíc oznámila své přání vytvořit možnost bezvízového styku pro určité skupiny občanů obou zemí – zejména pro mladé lidi do 25 let.Generální tajemník Sociálně demokratické strany Německa Lars Klingbeil minulý týden oznámil, že koalice plánuje jmenovat nového kancléře od 6. do 12. prosince, aby vláda mohla začít pracovat.SPD, Zelení a Svobodná demokratická strana jednají o sestavení nového kabinetu. Za nejpravděpodobnějšího kandidáta, který nahradí Angelu Merkelovou, je považován sociální demokrat Olaf Scholz.Volby do Bundestagu se konaly 26. září. První místo obsadila SPD a odsunula z něj křesťanské demokraty, kteří dominovali německé politice od roku 2005.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

