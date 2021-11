https://cz.sputniknews.com/20211124/covid-v-cesku-lame-rekordy-pribylo-temer-26-tisic-nakazenych-nejvice-od-zacatku-epidemie-16618359.html

Covid v Česku láme rekordy. Přibylo téměř 26 tisíc nakažených, nejvíce od začátku epidemie

Rekordní je i týdenní incidence. V úterý minulého týdne připadalo na 100 tisíc obyvatel 813 nových případů za předchozích sedm dní. V neděli už incidenční číslo poprvé přesáhlo tisícovku a v úterý to již bylo 1 061 potvrzených případů infekce za poslední týden na každých 100 tisíc obyvatel. Ve světovém srovnání je Česko na třetím místě, týdenní incidenci nad 1 000 mají nyní jen evropské země: Slovensko, Rakousko, ČR a Slovinsko.V posledních osmi dnech se maxima denního počtu nakažených změnila třikrát. Poprvé v úterý 19. listopadu, kdy přibylo 22 500 nakažených. Podruhé v pátek 19. listopadu s téměř 23 tisíci prokázanými případy nákazy a potřetí toto úterý.Alarmující čísla zaznamenávají také nemocnice. Počet nakažených v nemocnicích je šestým dnem v řadě vyšší než 5 000. V úterých bylo hospitalizovaných 5 652, zhruba o 100 méně než v pondělí, ale v mezitýdenním srovnání naopak o 1 000 více. V těžkém stavu je podle dat ministerstva zdravotnictví 799 covidových pacientů, nejvíce od 21. dubna letošního roku.Z okresů je nejhorší epidemická situace na Prostějovsku, kde se incidenční číslo blíží 1 700. Následuje Olomoucko s 1 623 a Šumpersko s 1 608 nově odhalenými případy na 100 tisíc obyvatel za poslední týden. Dalších deset okresů má incidenční číslo v rozmezí od 1 300 do 1 500. Do této kategorie spadá například Vyškovsko, Zlínsko, Prachaticko či okres Praha-východ. Nejpříznivější týdenní incidenci, nižší než 400 případů na 100 tisíc obyvatel, vykazují okresy Sokolov, Cheb a Karlovy Vary.Laboratoře v úterý prověřily na přítomnost koronaviru podle průběžných údajů 110 700 vzorků. Ve stejný den předchozího týdne udělaly o zhruba 34 tisíc testů více.Sedmdesát mrtvých za denOd začátku epidemie loni v březnu se v Česku prokazatelně nakazily novým typem koronaviru více než dva miliony lidí. Přibližně devět z deseti nakažených už se uzdravilo, naopak 32 408 lidí zemřelo.Za posledních sedm dní eviduje ministerstvo zdravotnictví 637 úmrtí lidí s prokázaným covidem. Denním maximem bylo čtvrtečních 118 případů, což byl nejvyšší počet od letošního dubna. Od začátku listopadu zemřelo zatím 1 545 lidí s covidem, v průměru 67 za den.„Lockdown“ ve Zlínském krajiKvůli stále sílící epidemii a snižující se kapacitě nemocnic Zlínský kraj podle hejtmana Radima Holiše od příštího týdne minimálně na 14 dní omezí společenský život. Hejtman to řekl v úterý na tiskové konferenci.Ve Zlínském kraji budou zakázány akce nad 100 lidí, řekl hejtman. Opatření by na základě legislativních možností měli vyhlásit hygienici. Připravena by měla být v pátek, aby mohla od pondělí platit. Toto opatření by mělo pomoci nemocnicím, které jsou kvůli počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 na hranici svých možností.Zákaz akcí nad sto lidí by se týkal venkovních akcí i akcí konaných uvnitř.V souvislosti s napjatou epidemiologickou situací tak ředitelé nemocnic Zlínského kraje apelují na veřejnost a prosí ji, aby dodržovala koronavirová opatření.

