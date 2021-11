https://cz.sputniknews.com/20211124/fake-news-se-stava-skutecnosti-v-usa-odstranili-sochu-jeffersona-jake-pravdy-se-jeste-dozvime-16628607.html

Fake news se stává skutečností: v USA odstranili sochu Jeffersona. Jaké pravdy se ještě dozvíme?

Fake news se stává skutečností: v USA odstranili sochu Jeffersona. Jaké pravdy se ještě dozvíme?

Likvidace soch v USA pokračuje. Tentokrát z podstavce začali padat i otcové zakladatelé. Ti, kteří před tím během řádění BLM varovali, byli označováni za... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Když začalo být ve Spojených státech v módě likvidovat pomníky představitelů Konfederace, tehdejší prezident Donald Trump varoval, že příště se hněv pokrokářů obrátí i proti otcům zakladatelům. Prohlásil to v roce 2017 po nepokojích ve městě Charlottesville, když bylo rozhodnuto o odstranění sochy konfederačního generála Roberta Lee.Podle tehdejších novinářů odstraňování pomníků představitelů Konfederace je snahou vyrovnat se s otrokářskou minulostí Spojených států. NBC News tehdy zveřejnily článek, který nesel titulek, že sochy Washingtona a Jeffersona bourány nebudou. I když i oni měli otroky. Oba totiž budovali zemi, která stojí na hodnotách rovnosti a spravedlnosti, byť oni sami se jimi neřídili.Jak se ale nyní ukázalo, Trump měl pravdu. Socha Jeffersona již není dostatečně politicky korektní a v úterý se z radnice New Yorku musel třetí americký prezident odporoučet pryč. Úředníci o tom jednomyslně rozhodli v hlasování.Jefferson vlastnil množství otroků a s některými svými otrokyněmi zplodil i děti. Jeho role v dějinách USA je proto přezkoumávána.Reakce v ČeskuDění u amerického spojence neuniká ani pozornosti v Česku. Mnozí komentátoři se nejen podivují nad samotným odstranění sochy, ale i nad tím, že mnohá varování, jak daleko může zajít „kulturní válka“, byla odmítána jako dezinformace a falešné zprávy. Není to přitom poprvé, co se „hlídači pravdy“ velmi zmýlili.V komunitě si rýpli i do zpravodajství o procesu nad Kylem Rittenhousem, kterého média označovala za rasistu a vraha, zatímco porota ho před nedávnem uznala nevinným.Přidal se i poslanec ANO Patrik Nacher, který připomněl lživá obvinění o spiknutí Donalda Trumpa s Ruskem, a dokonce se odvážil i zpochybnit čistý průběh loňských amerických prezidentských voleb.Překvapivou informaci sdílel i bývalý premiér Mirek Topolánek.Jiní mu ale začali tvrdit, že sochu bourají fašisté, a nikoliv komunisté.Někteří se ovšem začali strachovat o osud amerického hlavního města. Bude Washington DC přejmenován?Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

