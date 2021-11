https://cz.sputniknews.com/20211124/gazprom-oznamil-ze-nedostal-od-moldavska-platbu-za-plyn-16620732.html

Gazprom oznámil, že nedostal od Moldavska platbu za plyn

Gazprom oznámil, že nedostal od Moldavska platbu za plyn

Moldavsko stále ještě nezaplatilo Gazpromu za dodávky plynu, oznámila ruská společnost. 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Moldavské úřady zavedly v době 22. října až 20. listopadu režim mimořádné situace v oblasti energetiky. Smlouvu se podařilo prodloužit 29. října na pět let za podmínky provedení auditu dluhu Moldovagazu v roce 2022. Plánuje se, že bude zaplacen v průběhu pěti let, včetně penále.V pondělí Gazprom oznámil, že zastaví za 48 hodin dodávky plynu do Moldavska, nedostane-li platbu 22. listopadu. Šéf Moldovagazu Vadim Čeban oznámil, že požádal vládu o půjčku na zaplacení plynu v částce kolem 74 milionů dolarů. Vicepremiér Andrei Spinu podotkl, že vláda vyčlení potřebné prostředky, Kišiněv na to ale potřebuje více času – toto rozhodnutí musí schválit parlament a jeho jednání je naplánováno na 25. listopadu.Sanduová: Moldavsko by nepospíchalo s podepsáním smlouvy s Gazpromem, kdyby nerostly ceny plynuPrezidentka Moldavska Maia Sanduová minulý týden prohlásila, že by moldavské úřady nepospíchaly s uzavřením smlouvy s Gazpromem, kdyby nerostly ceny plynu na světovém trhu.Podle jejích slov se moldavské úřady divily, když se v posledních zářijových dnech dozvěděly o tom, že smlouva s Gazpromem nebyla prodloužena. Byl pro ně také překvapením nedostatečný objem plynu v říjnu.„Museli jsme kupovat plyn v jiných místech za vysoké ceny, protože jsme neměli alternativní zdroje. Kdybychom mohli dříve podobný problém předpokládat, připravili bychom se na to, v budoucnu se musíme postarat o zásoby paliva,“ dodala prezidentka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

