Gazprom se rozhodl výjimečně nezastavit dodávky plynu do Moldavska



V Gazpromu uvedli, že obdrželi od moldavské vlády žádost o nezastavení dodávky plynu. Kišiněv zároveň slíbil, že příští pátek uskuteční běžné platby v plné výši.„Gazprom pevně počítá s tím, že Moldavsko do budoucna beze zbytku splní své smluvní závazky a že bude včas platit aktuální platby. Smluvní závazky musí být plněny,“ uvedl Kupriyanov.Gazprom 22. listopadu upozornil Moldavsko, že dodávky plynu budou zastaveny v případě nezaplacení dluhu do dvou dnů. Tehdy Kuprijanov zdůraznil, že jednou z podmínek při uzavírání nové smlouvy bylo včasné provádění plateb.Místopředseda moldavské vlády Andrei Spinu sdělil, že kvůli právním postupům nebude moci Moldavsko převádět peníze do 25. listopadu. Vysvětlil, že nejprve musí rozhodnout parlament, poté musí vláda převést peníze společnosti Moldovagaz. Kišiněv uvedl, že jde přibližně o 74 milionů dolarů.Kišiněv se koncem října dohodl s Gazpromem na prodloužení smlouvy o dodávkách plynu na pět let za předpokladu, že se již nebudou zpožďovat platby za něj.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

