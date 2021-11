https://cz.sputniknews.com/20211124/generalni-reditel-spolecnosti-astrazeneca-spojuje-novou-vlnu-covidu-v-eu-s-odmitnutim-jeho-vakciny-16615436.html

Generální ředitel společnosti AstraZeneca spojuje novou vlnu covidu v EU s odmítnutím jeho vakcíny

Generální ředitel společnosti AstraZeneca spojuje novou vlnu covidu v EU s odmítnutím jeho vakcíny

Velká Británie by mohla unikat vyššímu počtu hospitalizací a úmrtí na covid než některé země EU, částečně kvůli ochraně T-buněk stimulované vakcínou Oxford /... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Rozhodnutí nepoužívat vakcínu AstraZeneca proti covidu-19 pro starší lidi v některých evropských zemích by mohlo pomoci vysvětlit, proč virus v současné době dosahuje tak vysoké úrovně infekcí v pevninské Evropě, řekl v pořadu Today na BBC Radio 4 generální ředitel společnosti Pascal Soriot. Dodal, že zvýšená imunita T-buněk by mohla poskytnout těm, kteří dostali injekci Oxford/AstraZeneca, odolnější imunitní ochranu proti viru.Dodal: „Je to opravdu zajímavé, když se podíváte na Spojené království, tam byl velký vrchol infekcí, ale ne tolik hospitalizací ve srovnání s Evropou. Ve Spojeném království se tato vakcína používala k očkování starších lidí. Zatímco v Evropě si lidé zpočátku mysleli, že vakcína u starších lidí nefunguje.“Jeho komentáře přišly poté, co v pořadu Andrew Marr Show na BBC místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič vyčítal společnosti AstraZeneca nízkou rychlost dodávek vakcíny po celém kontinentu.Souvislosti mezi vakcínou AstraZeneca a některými vedlejšími účinky, včetně krevních sraženin, byly začátkem tohoto roku předmětem nespočtu titulků po celém kontinentu.Průzkum mezi Sicilany v dubnu ukázal, že až čtyři z pěti lidí v regionu jižní Itálie by vakcínu odmítli. Itálie byla jednou z prvních zemí, která začátkem března pozastavila používání vakcín AstraZeneca kvůli obavám ze srážení krve.Mezi další země, které tak učinily, patřily Norsko, Island a Dánsko. Nizozemsko v dubnu oznámilo, že většina z 11 milionů dávek vakcíny AstraZeneca objednaných nizozemskou vládou zůstane nevyužita, protože bude k dispozici tolik jiných vakcín, které budou použity místo nich.Omezení byla v Anglii plně uvolněna v létě, zatímco v některých zemích EU k tomu došlo až na podzim, což je považováno za jeden z důvodů, proč nyní zaznamenávají prudké nárůsty případů a zvyšuje se tlak na nemocnice.

