https://cz.sputniknews.com/20211124/hajek-nepokazi-li-to-babis-ted-dosahne-na-hradni-pozici-je-posledni-z-charizmatickych-16619173.html

Hájek: Nepokazí-li to Babiš teď, dosáhne na hradní pozici. Je poslední z charizmatických

Hájek: Nepokazí-li to Babiš teď, dosáhne na hradní pozici. Je poslední z charizmatických

Do příštích prezidentských voleb se možná pustí Andrej Babiš. Je šance, že nepropadne žádný hlas voliče. Ke slovu se tak může dostat milion občanů, kteří teď... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-24T20:33+0100

2021-11-24T20:33+0100

2021-11-24T20:33+0100

názory

česká republika

opozice

andrej babiš

ano

stan

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/12429950_0:38:1279:757_1920x0_80_0_0_ad9e0a81d2c19de671803fafeba057ae.jpg

Do příštích prezidentských voleb půjde zřejmě se svou kandidaturou i Andrej Babiš. Jakou si myslíte, že bude mít konkurenci? Byl již jak ministrem, tak premiérem. Vzedmula se tu proti němu „chvilkařská“ kampaň atd. „Pětikoalice“ si dokonce postavila kampaň na „antibabišovštině“…Petr Hájek: Bude-li mít v prezidentských volbách konkurenci A. Babiš, zúčastní-li se boje o Hrad? Přijde na to, co se považuje za konkurenci. Myslím si ale, že pokud představí svou kandidaturu, že nakonec prezidentem zvolen bude.Proč soudíte, že to bude mít až tak „jednoduché“?Pokud si to nezkomplikuje jako momentální premiér v demisi oním blázněním kolem očkování proti covidu, které by nemělo být prezentováno jako forma nátlaku, pak je Hrad jeho…Nezapomínejme, že Andrej Babiš má značnou podporu ve svém hnutí ANO, za další – a to již Miloš Zeman signalizoval –, úřadující prezident k Babišovi přesune své prezidentské voliče. Ti, kteří Babiše zrovna nemusí, pokud uvidí, že Babišův protikandidát je třeba armádní generál Pavel, pak jsem přesvědčen, že dají hlas právě Babišovi.Máme tu v populaci milion lidí, jejichž hlas politicky propadl, resp. nejsou politicky reprezentováni, jelikož jejich kandidáti v politice neuspěli. Je tohle ta síla, která vynese Babiše?Opět se domnívám, že by tito lidi upřednostnili Babiše… Zatím se vůbec nezdá, že by proti Babišovi vytáhl v klání o Hrad nějaký podobně charizmatický kandidát se zkušenostmi v politice…V 60. letech u nás byla žeň osobností, a to ať v umění či politice. Teď se zdá, že je tu vyprázdněný prostor a že trpíme deficitem charakterů, vhodných pro politickou kariéru typu prezident ČR… Proč? Jak se říkává – Proč houby nejsou?Protože neprší…/směje se/. Zůstanu u metafory, byly uměle rozehnány mraky… Trend trvá už asi 20 let, tedy od začátku tisíciletí. Projevuje se nám tu tendence, již bychom mohli označit za „antipolitismus“…Co se tím míní?Došlo na popření pravice a levice. Vedlo to k tomu, že se nafoukl uměle tzv. politický střed. Ale ten jako takový je imaginární kategorií, nic takového vlastně neexistuje za předpokladu, že pravice a levice již nejsou čitelné.Pravicové a levicové názory přestaly být jasně formulovány na půdě parlamentu. Nastalo vakuum, přišel Andrej Babiš a uplatnil manažerský přístup k řízení státu. Přestala se dělat politika. Není to ale přímo vina ČR. Došlo to sem z Bruselu. Velcí členové EU se hodně zasadili, aby politika z řízení menších zemí zmizela. Pokud totiž zůstane jen to manažerské vedení, z EU se rychleji stane federace. Tak nějak si to možná představovala Margaret Thatcherová poté, co Gorbačov prodal Západu výsledky 2ю světové války „za hubičku“… Jde o to, že reálné problémy ale nezmizely a zájmy skupin občanů jsou tu pořád, protože jsou pravdivé, nejsou uměle naroubované. Vidíme tedy, že to začíná vřít odzdola.Takže, pane redaktore – nemáme-li politiku, nemáme ani politiky. Nemáme osobnosti. Taková je matematika…Současné politiky je vlastně dost těžké porovnávat s politiky minulosti. Tehdy šlo o polyhistorické osobnosti širokého rozptylu, způsobilé ve svých původních oborech. Dneska vnímáme hodně povrchnost u VIP osob…Ano. Dnes je skutečně těžké činit analogie. Jde také o to, že tehdejší doby byly vždy politicky zřetelně definované. Nebylo to tak rozbředlé a beztvaré jako dneska. Analogie dále kulhají, protože tu zase byl problém idealizace zase jiných politiků. Například došlo k přílišné idealizaci Masaryka. Upozornil bych tu v této souvislosti na toto: mezi vznikem ČSR a vznikem Protektorátu jsme měli jen čtyři parlamentní volby… Víte ale, kolik tu bylo vládních kabinetů?Přiznám se, že z hlavy to nevím…Zatímco volby byl všehovšudy čtyři (mezi léty 1918-1939), pak vlád jsme tu měli čtrnáct! Z toho plyne, že postava prezidenta byla velice silná a politické nástroje Hradu také takové. Zejména první půle dvacátých let v ČSR nevypadala jako vitrína demokracie… Hradní skupina v čele s Masarykem několikrát vyměnila ministerského předsedu, bylo to bez demokratické účasti voličů. Proto jsou paralely dost obtížné.Udělám ještě poznámku – mimořádně zajímavou postavou byl Gustáv Husák. Zaslouží si do budoucna ještě podrobnější studium a analýzu, než jakých se mu dosud dostalo… Byl to nadaný politik ve velmi složité situaci. V časech normalizace po invazi přišel vlastně s myšlenkou nevyhlášené společenské smlouvy: nabídl za ztrátu suverenity země významné zvýšení životní úrovně. Začaly se třeba stavět byty. Za Štrougala a Husáka raketově stoupla úroveň života v ČSSR. Že mu to nevyšlo? Důvod nepřišel zdola, jak si dnes řada lidí myslí…Hradní skupinu „po masarykovsku“ se pokusil sestavit Václav Havel, čemuž ale zabránil nástup Václava Klause. Charismatická trojice Havel-Klaus-Zeman definovala českou politickou scénu, jde-li o základní linie politických soubojů. Zeman a Klaus se postarali o to, aby tyto „souboje“ měly pravo-levý charakter. Do toho se promítla ozvěna „velkého pochodu institucemi“ z 60. let: nevolené instituce obsadil levý tábor. Tento úspěch si mohou připsat Havel a jeho lidé, plus další následovníci… Vzniklo jakési neutrální pole „nikoho“. Pravice koncem devadesátých let byla v opozici a dnes přestala být věrna svým principům. Levice… Je nějaká levice?Proto nám dnes chybí jasně definovaní politici ve svých programech a činech?Dnes jde jen o boj o vliv a peníze. Takhle jednoduché to je. Babiš je úspěšný podnikatel. Řekněme že „zdroje má“. Proto tu pořád existuje možnost, že chce něco víc. Že se může blížit těm osobnostem z minula, kteří nepouštěli ze zřetele „myšlenku“… Současné politické strany, potažmo koalice postrádají náboj, ideu... Za čím jdou, kdo volil strany „Pětikoalice“? Antitrumpismus, antibabišismus dlouhodobě nosnými idejemi tedy nejsou. Bezprogramovost, necharizmatičnost… To není lék na současné problémy.Korporace ani nikoho charizmatického přece nepotřebují. Jednoho s charakterem tu ale stále máme, tím je Andrej Babiš. Z mé strany to není hodnotící soud. Jen deskriptivně popisuju, jak na lidi působí. Pokud jste se mě ptal, zda bude mít v boji o Hrad srovnatelného soupeře, pak já tu teď žádného důstojného soka nevidím. Dokud u nás bude volba prezidenta přímá, nepropadne žádný hlas. Bude tu stát proti sobě Babiš a proti němu připravovaní protikandidáti typu Petra Pavla, a dále skupinka beznadějných, „věčně neúspěšných kandidátů“... Pokud si to Babiš nepokazí právě teď, měl by se octnout „na známkách“…Pane Hájku, díky za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211124/covid-v-cesku-lame-rekordy-pribylo-temer-26-tisic-nakazenych-nejvice-od-zacatku-epidemie-16618359.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

česká republika, opozice, andrej babiš, ano, stan, piráti