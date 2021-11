https://cz.sputniknews.com/20211124/humanitarni-krize-na-slovensku-konsilium-odborniku-chce-tritydenni-lockdown-pro-vsechny-16623321.html

Humanitární krize na Slovensku: Konsilium odborníků chce třítýdenní lockdown pro všechny

Humanitární krize na Slovensku: Konsilium odborníků chce třítýdenní lockdown pro všechny

24.11.2021

Epidemická situace je podle konsilia kritická a dosahuje humanitární krize. Míra nákazy je nejvyšší za celou dobu pandemie. Podle odborníků je proto nutné drasticky omezit život v zemi a snížit mobilitu obyvatelstva na dobu tří týdnů.Situace je natolik špatná, že by se měl lockdown dotknout jak očkovaných, tak i nenaočkovaných obyvatel. Odborníci navrhují omezit pohyb obyvatel pouze do provozoven a služeb, které jsou nevyhnutelné pro život.Zaměstnanci, kteří nemohou pracovat z domu, mají chodit do zaměstnání v režimu OTP (očkování, test, prodělání nemoci). Neočkovaní zaměstnanci, kteří neprodělali covid-19, je podle odborníků nutné testovat přinejmenším dvakrát týdně.Omezení se má dotknout i škol. Prezenční výuka se má omezit od 25. listopadu do 3. prosince pro žáky druhého stupně základních škol, studenty středních škol a vysokých škol. Prezenční výuka má být zachována pouze pro děti na prvním stupni ZŠ a v mateřských školách. Zrušit se mají i veškeré mimoškolní aktivity dětí.Rušení omezujících opatření má být postupné. Uvolnění se má podle odborníků dotknout především naočkovaných lidí a těch, kdo prodělal koronavirus.Konsilium poukázalo na to, že již dnes dochází ke kolabování nemocnic a zdravotnická střediska nejsou schopna poskytovat péči nejen pacientům s covidem-19, ale i pacientům s jinými zdravotními problémy.O opatřeních má v průběhu středy rozhodnout vláda. Kabinet o nich jednal již v úterý a debata se protáhla po půlnoci. Na pořadu dne je i vyhlášení nouzového stavu, který by trval do 15. prosince.O víkendu premiér Eduard Heger (OĽaNO) mluvil nejen o lockdownu, ale i o povinném očkování. V koalici o opatřeních zatím nepanuje shoda. Sme rodina by chtěla vyhlásit lockdown na 20 dní, Za lidi odmítají povinné očkování, ke kterému by se měli podle nich lidé spíše motivovat, a SaS odmítá lockdown pro očkované.V úterý slovenská prezidentka Zuzana Čaputová po návštěvě nemocnice v bratislavském Ružinově prohlásila, že je nutné zavést okamžitě tvrdý lockdown pro všechny. Prezidentka dále vyzvala k zastavení šíření „bludů o covidu“ či „tlachání o covidu“.Místopředsedkyně slovenské vlády a šéfka strany Za lidi obvinila slovenskou opozici v čele s expremiéry Robertem Fico (Směr-SD) a Peterem Pellegrinim (Hlas-SD) ze šíření dezinformací o koronaviru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

