Japonsko po USA oznámilo prodej části ropných rezerv

Japonsko po USA oznámilo prodej části ropných rezerv

Japonské úřady prodají část zásob ropy ze svých strategických rezerv, prohlásil premiér Fumio Kišida. Informuje o tom Nikkei. Již včera prezident USA Joe Biden... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-24T08:22+0100

2021-11-24T08:22+0100

2021-11-24T08:22+0100

„Rozhodli jsme se, že budeme držet krok se Spojenými státy a prodáme část národních rezerv ropy takovým způsobem, aby nebyl porušen platný zákon o zásobách ropy,“ prohlásil Kišida.Podle jeho slov je hlavním cílem prodeje zásob stabilizace cen benzínu. Neuvedl přitom objem zásob, které budou realizovány, ani termíny prodeje.O den dříve Nikkei s odvoláním na zdroje oznámila, že po rozhodnutí USA hodlá japonská vláda prodat asi 4,2 milionu barelů ropy. Nabídková soutěž se má konat do konce tohoto roku, oznámila agentura.Podle informací japonské agentury pro přírodní zdroje a energetiku koncem září činily strategické zásoby ropy v zemi 145 dnů denní spotřeby. Zákonem stanovený limit je přitom 70 a více dnů.18. listopadu agentura Reuters oznámila, že USA požádaly několik asijských zemí, aby uvolnily část strategických zásob ropy s cílem vyvíjení nátlaku na OPEC a snížení cen. Podle informací agentury se obrátila Bidenova administrativa s touto žádostí na velké spotřebitele – Japonsko, Jižní Koreu, Indii a Čínu.Koncem října vyzval Biden OPEC+, aby zvýšila těžbu ropy. Podle jeho slov v důsledku omezení objemů těžby ropy v USA rostou ceny benzínu. „Růst cen benzínu zasahuje rodiny z dělnické třídy. Potřebují benzín, aby mohly vozit děti do školy, aby jezdily školní autobusy,“ podotkl.Nicméně členské země OPEC+ nezvýšily těžbu ropy a rozhodly se, že se budou držet platných dohod. V organizaci také potvrdili platnost mechanismu kompenzace dříve nesnížené těžby do konce roku 2021.Nehledě na včerejší Bidenovo rozhodnutí o otevření strategických zásob paliva se cena jednoho barelu ropy značky Brent nejenže nesnížila, ale dokonce vzrostla o jeden dolar.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

