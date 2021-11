https://cz.sputniknews.com/20211124/jihocesky-hejtman-vyhlasil-poplach-a-zada-ministerstvo-zdravotnictvi-o-pomoc-s-legislativou-16628439.html

Jihočeský hejtman vyhlásil poplach a žádá ministerstvo zdravotnictví o pomoc s legislativou

Jihočeský hejtman vyhlásil poplach a žádá ministerstvo zdravotnictví o pomoc s legislativou

V jižních Čechách se zhoršuje situace s covidem. Jihočeský hejtman Martin Kuba vyzývá lidí ve vyšším věku, aby příštích deset dní maximálně omezili své... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-24T20:04+0100

2021-11-24T20:04+0100

2021-11-24T20:04+0100

česko

česká republika

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/13334776_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_682bc5e4582129c650b8deccee83961a.jpg

Hejtman řekl, že zátěž nemocnic v regionu se kontinuálně zvyšuje, a vyzval starší generaci, aby se během příštích 10 dnů vyvarovala zbytečných kontaktů. „Čelíme variantě delta, která je tak extrémně rychle přenosná, že omezení kontaktů a dodržování opatření vás může ochránit, abyste se nenakazili,” uvedl.Dále upozornil na to, že drtivou většinu hospitalizovaných s covidem v jižních Čechách tvoří lidé nad 65 let. Na tuto věkovou skupinu připadá 72 % všech hospitalizovaných. Také zdůraznil, že 20 000 jihočeských seniorů stále není očkováno, i když mohou mít nejvážnější problémy kvůli koronaviru.Krizový štáb Jihočeského kraje dnes rozhodl o zavedení nových restrikcí pro zklidnění epidemiologické situace v regionu. Podle Kuby je příliš složité dodržovat hygienická opatření na veřejných akcích, včetně adventních trhů a společenských událostí.Martin Kuba požádal hlavní hygieničku ČR Pavlu Svrčinovou a české ministerstvo zdravotnictví, aby vytvořily legislativní rámec, který by sloužil jako právní podklad pro omezení konání akcí v Jihočeském kraji. V jižních Čechách je hospitalizováno 402 lidí nakažených covidem, což je o sedm více než v úterý. Největší počet pacientů (184) má českobudějovická nemocnice. Od loňského března zemřelo v jihočeském regionu kvůli covidu 1891 lidí. Nyní je v kraji 14 417 pacientů s koronavirem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211124/zazracny-plan-petikoalice-na-covid-neexistuje-slachta-nechal-vystrizlivet-priznivce-nove-vlady-16623124.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, koronavirus