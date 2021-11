https://cz.sputniknews.com/20211124/kalousek-je-pobouren-kauzou-michalika-mysleli-ze-to-nepraskne-amaterismus-stanu-proste-nechapu-16624105.html

Kalousek je pobouřen kauzou Michalika: Mysleli, že to nepraskne? Amaterismus STANu prostě nechápu

Kalousek je pobouřen kauzou Michalika: Mysleli, že to nepraskne? Amaterismus STANu prostě nechápu

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek se nestačil divit tomu, že vedení Starostů dopustilo vznik kontroverzní kauzy kolem kandidáta na ministra průmyslu a... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Mnohamilionová půjčka od anonymní kyperské firmy do solárního byznysu kandidáta na funkci šéfa resortu průmyslu a obchodu a možný střet zájmů zjevně není tou politickou zátěží, se kterou by pětikoalice chtěla začít vládnout. Realita je však jiná a právě teď vládní koalice, a sice hnutí STAN, se bude muset s tou zátěží nějak vypořádat. Anebo se ji zbavit.Miroslav Kalousek, zkušený český politik, který v různých letech zastával funkce předsedy TOP 09 a KDU-ČSL, si myslí, že tato kauza vůbec neměla vzniknout. To, že se to stalo, Kalousek na svém twitterovém účtu označil za amaterismus, jelikož podle některých zdrojů o možném střetu zájmů a neprůhledných finančních transakcích spojených se jménem místopředsedy hnutí STAN Věslavem Michalikem Starostové věděli již dávno.Pocit rozhořčení a zklamání byl přítomen i v komentářích pod příspěvkem Kalouska. Řada uživatelů na Twitteru souhlasila s tím, že takový start, který předvedlo hnutí STAN, podkopává důvěru vůči budoucí vládě.Kromě samotné kritiky zazněly také výzvy vůči samotnému Michalikovi. Část komentujících se totiž shodla v názoru, že by Věslav Michalik do vlády jít neměl.Kauza MichalikaPřed pár dny česká média zveřejnila informace o tom, že firmy, které byly spojené s Michalikem a jeho rodinou, dostaly před deseti lety půjčku od anonymní kyperské společnosti Lowfield Investments v celkové výši 4,6 milionů eur či zhruba 117 milionů korun. Větší část půjčky, a sice 3,4 milionů eur, měla putovat do firmy Solar area, kde starosta Dolních Břežan a současný místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik měl podle médií poloviční podíl. Další prostředky výše uvedená kyperská společnost z daňového ráje půjčila své dceřiné firmě Dark Sky, která se podílí na provozu kanceláří právě v Dolních Břežanech.Později Věslav Michalik oznámil, že se vůči odhaleným informacím vyjádří v tento čtvrtek. Stejně tak okomentuje i možný střet zájmů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

