NASA vypustila vesmírnou sondu DART na změnu dráhy letu planetek

Z Vandenbergovy letecké základny amerických leteckých ozbrojených sil byla vypuštěna raketa Falcon 9 s vesmírnou sondou Double Asteroid Redirection Test, která... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Uváděným účelem mise je test technologie aplikace kinetického dopadu na nebeský objekt, který by se potenciálně mohl srazit se Zemí. NASA je přesvědčena, že to změní trajektorii letu asteroidu, díky čemuž se nesrazí s planetou.Samotný asteroid Didymos B pro Zemi nepředstavuje hrozbu a NASA ho za svůj cíl úderu vybrala proto, že případná změna jeho trajektorie by planetu neohrozila.Sonda DART by se k asteroidu měla dostat za 10 měsíců.Průměr Didymosu B je odhadován na 160 metrů, obíhá okolo 780metrového Didymosu A s periodou 11 hodin 55 minut. Jak uvádí nasaspaceflight.com, po srážce se doba oběhu změní na 11 hodin 45 minut.Jaderná elektrárna na MěsíciNASA a Národní laboratoř v Idahu v pátek 19. listopadu oznámily soubor nápadů na vybudování jaderné elektrárny na Měsíci, která by se mohla stát zdrojem energie nezávislým na Slunci pro stálou obývanou stanici, informuje agentura Associated Press.Američané mají v úmyslu postavit takovou elektrárnu na Měsíci do konce 20. let 21. století, sběr nápadů bude ukončen 19. února 2022. Vedoucí projektu v laboratoři Sebastian Corbisiero zdůraznil, že spolehlivá a výkonná energie na povrchu Měsíce by byla důležitým krokem ve výzkumu vesmíru lidmi.Podle NASA umožní trvalá přítomnost člověka na Měsíci, aby se dalším cílem stal Mars. Jaderný reaktor fungující v podmínkách jiné planety bude možné replikovat a povede také k technologickému rozvoji.Předpokládá se, že reaktor bude postaven na Zemi a poté dopraven na Měsíc. Systém bude zahrnovat jádro reaktoru poháněné uranem, systém, který přeměňuje teplo na elektřinu, systém řízení ohřevu a distribuční systém. Elektrárna by měla mít výkon alespoň 40 kilowattů po dobu deseti let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

