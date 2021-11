Nejsou covidová opatření diskriminační pro neočkované? Babiš odpovídá

https://cz.sputniknews.com/20211124/nejsou-covidova-opatreni-diskriminacni-pro-neockovane-babis-odpovida-16626191.html

Předseda vlády Andrej Babiš na Facebooku ve své rubrice Pojď do mě odpověděl na otázku Poláka, jestli nejsou covidová opatření diskriminační pro neočkované... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Muž jménem Sławomir poslal českému premiérovi otázku přes mobilní aplikaci Pojď do mě pro videovzkazy. Ptal se na očkování proti covidu.Babiš ve videu odpověděl stručně: „Není to diskriminace, ale motivace.“Dále ukázal grafy, na kterých je epidemiologická situace v České republice srovnávána s Irskem, kde je přibližně stejný počet pozitivních případů covidu denně, nicméně vzhledem k vyššímu procentu naočkovaných je počet hospitalizovaných podstatně nižší.Podle grafů, které premiér ukazoval, mělo Irsko k 16. listopadu zhruba 800 případů za 14 dní na 100 000 obyvatel a ČR více než 1 000 případů za stejné období na 100 000 obyvatel. Aktuálně hospitalizovaných mělo Česko podle Babišova grafu k 7. listopadu téměř 3 000 a Irsko méně než 500. K dnešnímu dni je v ČR hospitalizovaných 5 652 lidí.A tato čísla jsou podle premiéra důkazem toho, že očkování funguje. Většinu komentátorů pod Babišovým příspěvkem na Facebooku to však nepřesvědčilo, ale ještě více naštvalo.„Mně to nevymluvíte, dle mého to je diskriminace a žádná motivace! Čím více budete tlačit, tím více se ti, co se dosud nenaočkovali, NENAOČKUJÍ! Rozdělujete národ - očkovaný může všude a bez testů, takže klidně roznáší virus, ale neočkovaný a zdravý nesmí nikam!” pobouřila se jedna komentátorka.„Povinné očkování staroušků považujete za dobrou motivaci? Tak ještě pár takových hlášek a s hlasy takhle ‚motivovaných‘ důchodců v prezidentské volbě nepočítejte. A to je fajn. Už to opravdu zabalte,“ dodala další.„Za ten covid může ten, kdo ho vypustil a nikdo s tím nic neuděl. Umírají očkování, také neočkovaní. Dokud nebude jedna očkovací látka tak, jak na chřipku ty látky, co jsou, nic neřeší,“ napsala jiná žena.Dnes laboratoře v Česku zaznamenaly rekordní denní přírůstek od začátku epidemie, a to je 25 864 nových případů onemocnění koronavirem. V nemocnicích je 5 652 lidí s potvrzeným covidem, z toho 799 z nich je v těžkém stavu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

