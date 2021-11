https://cz.sputniknews.com/20211124/nemecko-se-raduje-z-nasi-hlouposti-uzivatele-se-smeji-paranoie-pekarove-adamove-po-zprave-bis-16621062.html

„Německo se raduje z naší hlouposti.“ Uživatelé se smějí „paranoie“ Pekarové Adamové po zprávě BIS

„Německo se raduje z naší hlouposti.“ Uživatelé se smějí „paranoie“ Pekarové Adamové po zprávě BIS

Předsedkyně dolní komory a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová po zveřejnění výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2020 na Facebooku vyzvala... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém příspěvku Pekarová Adamová poděkovala zpravodajské službě „za dobrou práci“. Připomeňme, že ve své nové výroční zprávě BIS stejně jako v předchozích letech varovala před ruskými a čínskými tajnými službami.Jak tyto země zájmům Česka škodily? Pekarová cituje dokument, ve kterém se uvádí, že „Čína aktivně podporovala konspirační teorie, podle kterých za pandemii covidu může Západ“. Co se týče Ruska, „to pokračovalo v aktivitách směřujících k poškozování naší země formou kybernetických útoků“.Uživatelé Facebooku však měli jiný názor, kdo je skutečným nepřítelem Česka.„Největší jste Vy jako opozice proti svému národu!“ obvinil Adamovou jeden komentující.Další poznamenal, že politička možná má paranoiu.„Tak to už je paranoia, hlavně, že Itálie žádnou hrozbu nevidí ani v Číně (prodej Ansaldo Energia 49 % asi a z Ruska kupuje plyn - nová smlouva na dodávky plynu), ty jsi úplně mimo holčičko, už se prober,“ napsal.Stejnou myšlenku o mezinárodním obchodu s Ruskem vyjádřila i další komentátorka.„Německo se raduje z naší hlouposti a s Ruskem a s Čínou vesele obchoduje,“ poznamenala.Jiní uživatelé upozornili na to, že Česko momentálně čelí mnohem důležitějším výzvám.„Všimla jste si, co se aktuálně děje? Proč řešíte zrovna tohle? Chceme slyšet, jak budete reagovat na lockdown a povinné očkování. Myslím, že všichni. Čína a Rusko je naše nejmenší starost,” okomentovala jedna uživatelka.„Podlehneme, až zavře Putin nedemokraticky plynovod. Vážená dámičko, já topím ruským plynem, nebo pětikoalice zajistí demokraticky plyn z USA a EU. Nedemokraticky se snažíte rozklížit důvěru českých občanů těmi řečmi o velké demokracii pětikoalice,” dodal další komentující.Činnost ruských a čínských tajných služeb v ČeskuPodle dokumentu se čínské tajné služby v Česku nejvíce soustředily na činnost v oblastech politické a vědeckotechnické rozvědky. Za nejrizikovější z hlediska možných ekonomických škod česká kontrarozvědka považuje čínské zpravodajské zájmy a aktivity v rámci českých akademických institucí.Ve zprávě se také uvádí, že v segmentu vlivových operací se čínský zájem a aktivita „soustřeďovaly na přenesení viny za pandemii nemoci covid-19“.Zatímco aktivity Číny epidemie neomezila, Rusko, jak uvádí BIS, kvůli tomu přišlo o některé kontakty v tradičních oblastech zájmu, tedy politice, obchodu a akademické sféře. Rusko prý reagovalo zvýšeným zájmem o kontakty na proruské a protisystémové činitele. Zcela v souladu se zájmy Ruska je v Česku podle BIS dlouhodobě zaměření témat dezinformačních webů.Kybernetické útokyKybernetické útoky jsou podle BIS další ze tří nejvýraznějších hrozeb. Většina z nich cílila na státní instituce. Víc než kdy jindy hackeři mířili v době koronavirové krize na zdravotnická zařízení. Největší útok loni v březnu ochromil Fakultní nemocnici v Brně. Způsobil škodu za 150 milionů korun, kriminalisté ho dodnes prověřují kvůli podezření ze dvou trestných činů, včetně vydírání.Hackeři si dále vedle státních aktérů vybírali neziskové organizace či politické strany. Nejvíce se snažili prolomit počítačovou síť či e-mailové schránky tak, aby mohli vynést citlivá data.„Ta (snaha) byla potvrzena u jedné státní instituce, ze které bylo exfiltrováno značné množství dokumentů a jiných souborů do infrastruktury útočníků,“ upozorňuje služba.

