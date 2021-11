https://cz.sputniknews.com/20211124/nesmime-dopustit-aby-covid-odnesly-nase-deti-nova-vlada-chce-prodlouzit-vanocni-prazdniny-16621660.html

„Nesmíme dopustit, aby covid odnesly naše děti.“ Nová vláda chce prodloužit vánoční prázdniny

„Nesmíme dopustit, aby covid odnesly naše děti.“ Nová vláda chce prodloužit vánoční prázdniny

Budoucí vládní koalice chce minimalizovat dopad epidemie covidu-19 na děti. Možný nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na dnešní tiskové konferenci... 24.11.2021, Sputnik Česká republika

Premiérský kandidát Petr Fiala zase uvedl, že se všechny strany koalice zavázaly, že nebudou plošně zavírat školy. „Nesmíme dopustit, aby covid odnesly naše děti,“ řekl Fiala.V materiálech pro novináře se uvádí, že by se vánoční prázdniny měly prodloužit. Místo čtvrtka 23. prosince by tak měly začít od pondělí 20. prosince, do školy by děti šly naposledy v pátek 17. prosince.Plány budoucí vládyZástupci vládních koalic na dnešní tiskové konferenci představili opatření, kterými chce nová vláda bojovat proti šíření covidu-19. Budoucí premiér Petr Fiala uvedl, že se změní hlavní indikátor opatření, nově bude klíčová obsazeno nemocnic. Vyloučil také uzavírání škol. Válek zdůraznil důležitost třetí dávky očkování a vyloučil povinné očkování.Plán budoucí vlády:Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

