24.11.2021, Sputnik Česká republika

Nouzový stav se vrátí? Vláda rozhodne o nových opatřeních v pátek

Premiér Andrej Babiš připustil, že by v pátek vláda měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Naznačil, že by to pomohlo hejtmanům k omezení akcí i dalším restrikcím. Seniory ve věku od 60 let výše vyzval k tomu, aby vzhledem k vážnosti situace už hned omezili svoje sociální kontakty.